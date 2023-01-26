https://sputnikarabic.ae/20230126/التكية-السليمانية-دمشق-تعيد-تأهيل-أبرز-أسواق-الحرف-اليدوية-في-سوريا-1072725022.html

"التكية السليمانية"... دمشق تعيد تأهيل أبرز أسواق الحرف اليدوية في سوريا

"التكية السليمانية"... دمشق تعيد تأهيل أبرز أسواق الحرف اليدوية في سوريا

خاض الشارع السوري جدلا واسعا حول عمليات الترميم التي انطلقت في موقع التكية السلمانية، أحد أشهر المواقع الأثرية وسط العاصمة السورية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T07:46+0000

2023-01-26T07:46+0000

2023-01-26T07:46+0000

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الموقع الذي لطالما ضجّ بزحمة السياح ومحبي المنتجات التراثية المشغولة بأيدي حرفيين تناقلوا المهنة أباً عن جد، أصبح مهجورا اليوم، بعدما أضحت التشققات والتصدعات التي سيطرت على الأراضي والجدران، تهدد المحال والمشاغل الصغيرة بالانهيار في كل لحظة.في جولة ضمن التكية التي تعد بامتياز أهم أسواق المهن اليدوية في سوريا، ظهرت الأحجار التاريخية وهي موزعة هنا وهناك ومرمزة بالأرقام، فيما أعمال حفريات ينفذها عمال داخل التكية، وبدت المحال خاوية مهجورة بعدما غادرها أرباب المهن التراثية الذي كانوا يشغلونها على مدى عقود، إلى (حاضنة دمر) للمهن التراثية، بعد تردي الحالة العمرانية التي وصل لها بناء التكية وساحاته.محافظة دمشق، وفي معرض استجابتها للجدل الحاد الذي أخذ حيزاً واسعاً من تجاذب الآراء في الفضاء الإلكتروني، دعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لإجراء جولة ضمن التكية، بحضور محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي ومدير عام المتاحف والآثار في سوريا نظير عوض، ومسؤولي عمليات الترميم.وأوضح المحافظ أن الموقع يشكل حالة ذاكرة جمعية لدى عموم السوريين وأيقونة سورية مسجلة لدى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وأضاف: "كان لا بد من تدخل المحافظة بالوقت المناسب، حيث بدأ التدخل منذ عام 2015 وتمت المعالجة من خلال الحلول الإسعافية عبر ربط بعض الأقواس والقبب بأعمدة حديدية، لكنها لم تكن حلول تستطيع الوقوف في وجه هذا الانهدام والهبوط الكبير في الأرضية لذلك كان لا بد من عمل وطني كبير يستدعي إعادة تأهيل هذا المعلم الأثري بشكل كامل".وفي معرض رده على سؤال "سبوتنيك" حول وجود تعاون مع جهات دولية في عمليات الترميم، بيّن كريشاتي أن المحافظة استعانت بعدة جهات ومؤسسات سورية التي تعنى بصون وترميم المواقع التاريخية والأثرية، وتابع: "تأتي في مقدمة الجهات التي تم التعاون معها الأمانة السورية للتنمية، التي تمتلك الكثير من الخبرات في مجال الترميم ولها تجارب عديدة بمواقع أخرى وعلاقات وطيدة مع المؤسسات والمنظمات اللاحكومية التي تعنى بالترميم".ولفت المحافظ في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن عمليات الترميم والتأهيل ستتم وفق المعايير العالمية بخبرات وطنية إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والجهات دولية بموجب مذكرات التعاون المبرمة مع الأمانة السورية، وختم بالتأكيد على عودة الحرفيين إلى أجزاء من التكية بعد انتهاء عمليات الترميم وفق آليات جديدة توضع لاحقاً، لتبقى التكية مقصداً ثقافياً وتراثياً وتاريخياً وسياحياً.الحفاظ على الهوية التاريخيةيحاول العاملون على مشروع الترميم، المحافظة على هوية المكان وجماليته والطابع العمراني والتاريخي، حيث لم يخلو حجر واحد من رقم يدل على مكان تموضعه الأساسي مع باقي الحجارة ليعيدوا تشكيل هذا الإرث الحضاري وفقاً لتكوينه الأول.هذا ما أكده مدير عام المتاحف والآثار في حديثه لـ"سبوتنيك"، موضحا أن عمليات الترميم للتكية السليمانية تتم بخبرات محلية.وأضاف عوض: "لدينا من الخبرة ما يكفي لإنجاز مشروع الترميم، وهو ليس مشروعا معقداً وقادرين على إنجازه بخبراتنا الوطنية"، مشيراً إلى أن مشروع الترميم ارتكز على العديد من الدراسات التي أنجزتها الأكاديميات السورية والخبراء السوريون حول الحالة الإنشائية الحرجة التي تعاني منها مباني التكية وساحاتها، ووظفت جميعها لإعداد مشروع متكامل يراعي أفضل المعايير العالمية، وأضاف أن المديرية العامة للآثار والمتاحف على تواصل دائم مع منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".وحول الجدول الزمني لعمليات الترميم، بيّن عوض وجود جدول محدد ملمحا إلى احتمال استغراق العمليات وقتاً أطول مما هو محدد.وختم مدير عام الآثار والمتاحف حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن مطمئنون على الهوية التراثية، ومشروع الترميم وطني استثماري رائد، وهو مشروع طُرح منذ عام 2010 وأجريت عليه الدراسات الكافية واللازمة".نهر بردى... تاريخ من الخطريذكر أنه، في مطلعِ تسعيناتِ القرن الماضي، تعرّضت مباني التكية إلى حالة غمر بمياه الأمطار تعطل فيها نظام الصرفِ، وارتفعت المياه فيها قرابة المتر والنصف فوق أرضيات مبانيها، ممّا استدعى عمليات ضخٍ قسريّ توزعت على كاملِ مساحتها لإخراج هذهِ المياه، وبعد ذلك بدأت عناصر مبانيها تعاني من مظاهر تدهور.وانخفض مستوى المياه الجوفية في منطقة حوض بردى، ومن خلال الصّور التاريخية تبيّن أن جزءا من الأرضية كان عبارة عن تربة زراعية، وفي وقت لاحق تم رصفه دون التأسيس بالشكل الفني الصحيح، وكانت تعهدت تركيا بترميمها عام 2009 بكلفة 20 مليون دولار، ولكن ذلك لم يتمّ، بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين.وحضنت التكية السليمانية، في السنوات الماضية، نحو 100 محل حرفي تَراجع نشاطها جراء توقف السياحة خلال فترة الحرب وتعرض التكية للقذائف، وفي أغسطس/آب من العام 2019، أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عزمها تأهيل التكية السليمانية الآيلة للسقوط، وإغلاق 40 محلاً وإغلاق التكية الكبرى، وقبل أيام جرى إتمام إخلاء التكية الصغرى (سوق المهن) لاستكمال مشروع الترميم، وإعادة التأهيل المتوقع الانتهاء منه عام 2025.الحرفيونأكثر من شهرين تخللها الكثير من الأخذ والرد حول قرار إخلاء الحرفيين العاملين في منطقة التكية السليمانية.بسام الصيداوي، الحرفي في صناعة الجلديات قضى أكثر من 35 عاماً في التكية السلمانية يقول في تصريح لـ"سبوتنيك" إن الاضرار التي أصابت التكية أصبحت خطيرة علينا كحرفيين فالأتربة أصبحت تسقط على منتجاتنا ورؤوسنا لذلك بات مهددا بالسقوط في أي لحظة".ولفت الصيداوي إلى أن المكان الجديد الذي حصل عليه ضمن الحاضنة وفر له المساحة الكافية لمزاولة عمله، وعرض منتجاته المتمثلة بالجلديات الشرقية كالحقائب والأحذية والأحزمة والإكسسوارات والمجالس، لافتاً إلى دور الحاضنة في الحفاظ على المهن التراثية، لاحتوائها على العديد من قاعات التدريب التي تتيح المجال لجميع الحرفيين تعليم أبنائهم ونقل موروثهم التراثي إلى الأجيال القادمة.ديمومة المنتجات الحرفيةبدوره، أكد رئيس شعبة المهن التراثية، عرفات أوطه باشي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه يتم العمل على نقل الحرفيين إلى حاضنة دمر لحماية التراث السوري من الاندثار ويحافظ على استمراريته، ويوفر الظروف المناسبة لخبراء المهنة (شيوخ الكار) للإبداع وتطوير الأفكار والوصول إلى منتجات تراثية بأفكار إبداعية.وأضاف أوطه باشي: "الحرف ستكون تحت ظل وزارة السياحة ولكن المكان الذي قدم وفق عقود أجار تعود بالملكية لوزارة الصناعة وقد تم الاتفاق على تقديم تسهيلات النقل للوفود السياح بحكم أن المنطقة تعد بعيدة وليست بوسط البلد ، إضافة للقيام بالمعارض الداخلية والخارجية لتحقيق الأهداف الوطنية في الحفاظ على الصناعات والمهن اليدوية التراثية وحمايتها من الاندثار".وأشار أوطه باشي إلى وجود مواقع تم سبرها في عام 2017 مقابل مصلى التكية الصغرى ويتم العمل على إصلاحها منذ سنوات.موقع بديل مبدئياوكانت قد أنذرت وزارة السياحة، الحرفيين العاملين في "التكية السليمانية" لإخلاء محالهم وإغلاقها بشكل نهائي قبل بداية العام 2023 بغرض ترميم التكية بحكم أن الترميم كان يجب أن يبدأ في سنة 2005، عندما ظهرت التصدعات واختلال في منسوب أرضية وهيكل التكية بشكل صادم، سببه الرئيسي تسرب مياه نهر بردى في الأرض تحت بناء التكية.وأوضح شكو أنه لن يتغير أي شيء على الحرفيين القادمين، فكما كانت التكية ذات صبغة أثرية ومرتبطة بتاريخ المنطقة، فالحاضنة أيضاً ذات صبغة تراثية لكونها موجودة ضمن معمل زجاج دمر العريق، أحد أكبر وأقدم معامل سورية، كما أن المساحة ضمن الحاضنة أكبر منها ضمن التكية، إضافة إلى وجود أماكن مخصصة للتدريب والتعليم بالنسبة لمختلف الحرف والمهن، فضلاً عن ميزة التراخيص الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية الممنوحة للحاضنة، والتي سيحصل الحرفي على مزاياها.تاريخ التكية السليمانيةبُنيت التكية السليمانية في دمشق، على أنقاض قصر الظاهر بيبرس، بعدما أمر السلطان العثماني سليمان القانوني، ببنائها وعمَّر فيها مسجداً جامعاً ومدرسةً شرطهما إلى المفتي في دمشق، وكان قد بدأ تعمير التكية والمسجد في سنة 962هـ/ 1554م، وأُكملت عمارتهما في أوائل سنة 967هـ/ 1559م، ثم بُنيت مدرسة بجانب التكية سنة 974هـ، وهي من زوائد التكية، وجاء مدرّسها من الباب العالي، وكان قد أشرف على بناء التكية السليمانية المهندس التركي الشهير آنذاك معمار سنان، إلى جانب مشاركة المهندس الدمشقي شهاب الدين أحمد بن العطار.وفي سبعينيات القرن الماضي، تحولت التكية السليمانية إلى سوق للمهن اليدوية، بهدف الحفاظ على التراث الوطني، حيث يبيع الحرفيون فيه الذهب والفضة و"الأنتيكا" والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى معمل الزجاج اليدوي، والموزاييك والفنون الإسلامية، كما تحتوي على اللوحات الفنية لأشهر الفنانين ومنهم نظام سعيد مخلوف، والراحل ناجي عبيد.

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