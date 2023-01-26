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https://sputnikarabic.ae/20230126/الدفاع-البولندية-تحدد-موعد-تسليم-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072731213.html
الدفاع البولندية تحدد موعد تسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
الدفاع البولندية تحدد موعد تسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
أعلن نائب وزير الدفاع الوطني لبولندا فويتشيك سكوركيفيتش على محطة "راديو بلاس" أن بولندا مستعدة لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:07+0000
2023-01-26T10:07+0000
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بولندا
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وقال سكوركيفيتش: "حالما يتم تدريب (القوات الأوكرانية)، سنكون مستعدين لنقل هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني".وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا الأمر يستغرق بضعة أسابيع".قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك، يوم الاثنين، إن بلاده طلبت من ألمانيا الإذن بإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق، قالت القيادة البولندية إنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كجزء من التحالف الدولي. قبل ذلك، أرسلت البلاد نحو 250 دبابة تي-72 إلى أوكرانيا.
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رصد عسكري, العالم, بولندا
رصد عسكري, العالم, بولندا

الدفاع البولندية تحدد موعد تسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

10:07 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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أعلن نائب وزير الدفاع الوطني لبولندا فويتشيك سكوركيفيتش على محطة "راديو بلاس" أن بولندا مستعدة لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.
وقال سكوركيفيتش: "حالما يتم تدريب (القوات الأوكرانية)، سنكون مستعدين لنقل هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني".
وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا الأمر يستغرق بضعة أسابيع".

وأشار نائب الوزير إلى أن بولندا مستعدة لإرسال فرقة واحدة من 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك، يوم الاثنين، إن بلاده طلبت من ألمانيا الإذن بإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق، قالت القيادة البولندية إنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كجزء من التحالف الدولي. قبل ذلك، أرسلت البلاد نحو 250 دبابة تي-72 إلى أوكرانيا.
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