https://sputnikarabic.ae/20230126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-في-دونيتسك-1072732633.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط مقاتلتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الاوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:48+0000
2023-01-26T10:48+0000
2023-01-26T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429061_0:0:3393:1909_1920x0_80_0_0_e34f16f5bf988324a3fbf62415592959.jpg
وقال الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أوغليدارفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة في البيان "في اتجاه كراسني ليمان، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "المركزية" وحدات لواء هجوم جوي 25 و 95 محمول جوا لأوكرانيا في منطقة يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة، في اتجاه كوبيانسك، ألحقت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" أضرارا بتكدس القوى العاملة للواءين الميكانيكيين 14 و 92 لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت أنه "تم القضاء على أكثر من 20 عسكريا أكرانيا وتدمير عربة قتال مصفحة وشاحنة صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز D-20 دمرت".وقالت "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورجيه، ألحقت وحدات مجموعة فوستوك من القوات عمليات هجومية مستمرة، أضرارا بقوات العدو في مناطق أوغليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بافلوفكا وليفادينوي في منطقة زابوروجيه. وأوضح التقرير أن إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت 60 عسكريا أوكرانيا ، وثلاث عربات قتال مصفحة وشاحنتان صغيرتان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429061_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bfb257ced24f7556aae5086ac5b449c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في دونيتسك
10:48 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط مقاتلتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الاوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أوغليدارفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة في البيان "في اتجاه كراسني ليمان، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "المركزية" وحدات لواء هجوم جوي 25 و 95 محمول جوا لأوكرانيا في منطقة يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت وزارة الدفاع: "خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه بلغت: ما يصل إلى 70 من القتلى والجرحى، ومدرعتين قتاليتين وأربعة أنظمة مدفعية أمركية الصنع M-777".
وأوضحت الوزارة، في اتجاه كوبيانسك، ألحقت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" أضرارا بتكدس القوى العاملة للواءين الميكانيكيين 14 و 92 لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضافت أنه "تم القضاء على أكثر من 20 عسكريا أكرانيا وتدمير عربة قتال مصفحة وشاحنة صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز D-20 دمرت".
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات "فوستوك" أثناء العمليات الهجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه دمرت ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيا، كما تم استهداف منشأتين لتخزين الوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة.
وقالت "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورجيه، ألحقت وحدات مجموعة فوستوك من القوات عمليات هجومية مستمرة، أضرارا بقوات العدو في مناطق أوغليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بافلوفكا وليفادينوي في منطقة زابوروجيه. وأوضح التقرير أن إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت 60 عسكريا أوكرانيا ، وثلاث عربات قتال مصفحة وشاحنتان صغيرتان".