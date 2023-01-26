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https://sputnikarabic.ae/20230126/الدنمارك-تفوز-بـكأس-العالم-للطهاة-لعام-2023-1072726658.html
الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023
الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023
فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:28+0000
2023-01-26T08:28+0000
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وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.وعلى مدى عمرهذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث يسافر كثيرون من مطعم إلى آخر بحثاً عن فكرة ملهمة قد تفوز بإعجاب لجنة التحكيم .وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق الأصل من المستخدمة في المراحل النهائية من المسابقة.
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الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023

08:28 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / Randy Shropshireطباخ
طباخ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / Randy Shropshire
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فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم.
وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.
وعلى مدى عمرهذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.

يذكر أن هذه البطولة شهدت تفوقا للدول الاسكندنافية منذ انطلاقتها، حيث شهدت تفوقا للدنمارك والنرويج التي حلت ثانية في هذا العام، والتي جمعت على مدار مشاركاتها في البطولة 5 ميداليات ذهبية. وتشارك السويد في منصة التتويج بتاريخ هذه البطولة بفوزها بسبع ميداليات واحدة منها ذهبية، ولم تتمكن أي دولة من منافسة هذه الدول سوى فرنسا التي في رصيدها 11 ميدالية، 8 منها ذهبية.

وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث يسافر كثيرون من مطعم إلى آخر بحثاً عن فكرة ملهمة قد تفوز بإعجاب لجنة التحكيم .
وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق الأصل من المستخدمة في المراحل النهائية من المسابقة.
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