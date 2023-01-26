https://sputnikarabic.ae/20230126/الدنمارك-تفوز-بـكأس-العالم-للطهاة-لعام-2023-1072726658.html
الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023
الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023
فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:28+0000
2023-01-26T08:28+0000
2023-01-26T08:28+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072726522_0:277:2654:1770_1920x0_80_0_0_d91acc57b8a50fcbecdff53323a63dd3.jpg
وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.وعلى مدى عمرهذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث يسافر كثيرون من مطعم إلى آخر بحثاً عن فكرة ملهمة قد تفوز بإعجاب لجنة التحكيم .وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق الأصل من المستخدمة في المراحل النهائية من المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072726522_0:28:2654:2019_1920x0_80_0_0_c4da48cf19ab0ed752211b16ebb919dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الدنمارك تفوز بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023
تابعنا عبر
فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم.
وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.
وعلى مدى عمرهذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.
يذكر أن هذه البطولة شهدت تفوقا للدول الاسكندنافية منذ انطلاقتها، حيث شهدت تفوقا للدنمارك والنرويج التي حلت ثانية في هذا العام، والتي جمعت على مدار مشاركاتها في البطولة 5 ميداليات ذهبية. وتشارك السويد في منصة التتويج بتاريخ هذه البطولة بفوزها بسبع ميداليات واحدة منها ذهبية، ولم تتمكن أي دولة من منافسة هذه الدول سوى فرنسا التي في رصيدها 11 ميدالية، 8 منها ذهبية.
وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة
"تايمز" البريطانية، حيث يسافر كثيرون من مطعم إلى آخر بحثاً عن فكرة ملهمة قد تفوز بإعجاب لجنة التحكيم .
وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق الأصل من المستخدمة في المراحل النهائية من المسابقة.