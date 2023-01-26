https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-وقف-التنسيق-الأمني-مع-إسرائيل-ردا-على-اقتحام-مخيم-جنين-1072751898.html
الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين
الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مخيم جنين، ومقتل 10 فلسطينيين. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T16:47+0000
2023-01-26T16:47+0000
2023-01-26T16:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:61:1387:841_1920x0_80_0_0_d95e4a2e6c53dfb2061934ceed57c957.jpg
رام الله – سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين".وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطنيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/محافظ-جنين-لـسبوتنيك-اقتحام-إسرائيل-للمخيم-جريمة-إرهاب-دولي--1072748781.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_92:0:1295:902_1920x0_80_0_0_234af8783acab55dadb3558245179dc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مخيم جنين، ومقتل 10 فلسطينيين.
رام الله – سبوتنيك
. وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين".
وأضاف "نعلن التوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطنيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب
على حدود قطاع غزة.