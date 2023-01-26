https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يجري-في-جنين-مجزرة-1072736025.html
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين "مجزرة"
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين "مجزرة"
وصفت الرئاسة الفلسطينية ما تشهده جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، التي يراقبها العالم بصمت مريب. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:27+0000
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جاء ذلك على لسان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مجزرة ضد الفلسطينيين على مرأى من العالم.وتابع: "الاحتلال يواصل التصعيد ويعبث بأمن واستقرار الفلسطينيين ويستخف بحياتهم"، مضيفًا: "لكن شعبنا سيواصل الصمود ولن يتنازل عن المقدسات مهما تعرض له من مجازر".ووجّه نبيل أبو ردينة رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين.وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى وجود العديد من حالات الاختناق والإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.
https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-جنين-إلى-9-قتلى-1072729376.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين "مجزرة"
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وصفت الرئاسة الفلسطينية ما تشهده جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، التي يراقبها العالم بصمت مريب.
جاء ذلك على لسان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
وقال أبو ردينة: "حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفذ مجزرة في جنين ومخيمها".
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مجزرة
ضد الفلسطينيين على مرأى من العالم.
وتابع: "الاحتلال يواصل التصعيد ويعبث بأمن واستقرار الفلسطينيين ويستخف بحياتهم"، مضيفًا: "لكن شعبنا سيواصل الصمود ولن يتنازل عن المقدسات مهما تعرض له من مجازر".
ووجّه نبيل أبو ردينة رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين.
وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي
لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى وجود العديد من حالات الاختناق والإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.