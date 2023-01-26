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https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئيس-الموريتاني-يوجه-رسالة-إلى-رئيسة-الهند-في-يوم-الجمهورية-1072723031.html
الرئيس الموريتاني يوجه رسالة إلى رئيسة الهند في يوم الجمهورية
الرئيس الموريتاني يوجه رسالة إلى رئيسة الهند في يوم الجمهورية
وجه رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة إلى رئيسة الهند دروبادي مورمو، بمناسبة احتفال بلادها بعيد الجمهورية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T06:56+0000
2023-01-26T06:56+0000
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وقال الغزواني إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين موريتانيا والهند، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس.وأكد الرئيس الموريتاني عمق علاقات الصداقة بين موريتانيا والهند، معربا عن أمله في تطويرها.وتابع: "موريتانيا تؤكد حرصها على مواصلة العمل على تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين"، مضيفا: "نتمنى للشعب الهندي مزيدا من الرخاء والتقدم".وتحتفل الهند في الـ 26 من يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الجمهورية، الذي يوافق ذكرى إعلان الاستقلال في عام 1930، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية التأسيسية الموافقة على العمل بدستور الجمهورية.
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العالم العربي, موريتانيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, موريتانيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن

الرئيس الموريتاني يوجه رسالة إلى رئيسة الهند في يوم الجمهورية

06:56 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الموريتاني ولد الغزواني
الرئيس الموريتاني ولد الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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وجه رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة إلى رئيسة الهند دروبادي مورمو، بمناسبة احتفال بلادها بعيد الجمهورية.
وقال الغزواني إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين موريتانيا والهند، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس.
وأكد الرئيس الموريتاني عمق علاقات الصداقة بين موريتانيا والهند، معربا عن أمله في تطويرها.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
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وتابع: "موريتانيا تؤكد حرصها على مواصلة العمل على تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين"، مضيفا: "نتمنى للشعب الهندي مزيدا من الرخاء والتقدم".
وتحتفل الهند في الـ 26 من يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الجمهورية، الذي يوافق ذكرى إعلان الاستقلال في عام 1930، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية التأسيسية الموافقة على العمل بدستور الجمهورية.
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