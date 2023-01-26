https://sputnikarabic.ae/20230126/الروبوت-الأغرب-يستطيع-الذوبان-وينفذ-مهام-مستحيلة-فيديو--1072727437.html

الروبوت الأغرب يستطيع "الذوبان" وينفذ مهام "مستحيلة"... فيديو

الروبوت الأغرب يستطيع "الذوبان" وينفذ مهام "مستحيلة"... فيديو

ابتكر العلماء روبوتا غريبا صغير الحجم يتمتع بصفات تمكنه من تنفيذ مهام شبه مستحيلة بالنسبة لباقي الروبوتات المماثلة بالحجم، حيث يستطيع الذوبان وإعادة تجميع نفسه... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T09:34+0000

2023-01-26T09:34+0000

2023-01-26T09:34+0000

مجتمع

علوم

روبوت

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وأدخل العلماء خلال عملية تصنيع هذا الروبوت، "متغير الأطوار"، قطعا مجهرية من النيوديميوم المغناطيسي والبورون والحديد في سائل الغاليوم (معدن ذو نقطة انصهار منخفضة) وتركوه ليتجمد.ويتمتع الروبوت بقدرات تغيير الشكل التي تجعله بمثابة روبوت "فنان في تنفيذ عمليات الهروب"، وشبهه الكثيرون ببعض الكائنات الخيالية التي ظهرت في العديد من أفلام الخيال العلمي.ويستخدم الروبوت مغناطيسا لتوجه عملية ذوبان الأجزاء الدقيقة جدا، حيث استطاع الباحثون تحويل الروبوت إلى ما يشبه الماء في بركة غير متبلورة، حيث استطاع الانزلاق عبر قضبان قفص وإعادة تشكيل نفسه في الجانب الآخر.ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في 25 يناير/ كانون الثاني في مجلة "Matter" العلمية، حيث قام العلماء، بهدف تمكين الروبوت من تنفيذ هذه المهمة "خدعة الذوبان"، بتسخين الروبوت من خلال عملية تعرف باسم الحث المغناطيسي، عن طريق استخدام مغناطيس متحرك لإعداد تيار كهربائي داخل الروبوت. وأدى التيار إلى صهر الغاليوم، وتسببت العناصر المغناطيسية المعلقة بالداخل في جذبها نحو المغناطيس.يرى الباحثون أن هذا الروبوت قد يسهم في العديد من التطبيقات الطبية والتكنولوجية المحتملة، حيث استطاع الروبوت اجتياز اختبارات متعددة، منها: إصلاح الدوائر عن طريق إدخال نقاط يصعب الوصول إليها ثم تحويل نفسه إلى مادة لحام تذوب في مقبس لولبي ثم تتصلب لتصبح برغيا ميكانيكيا، وإزالة جسم غريب من معدة نموذجية، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.قال المؤلف الرئيسي للدراسة المهندس في جامعة هونغ كونغ الصينية، بين شانغفينغ، إن "منح الروبوتات القدرة على التبديل بين الحالة السائلة والصلبة يمنحه المزيد من الوظائف، الآن، نحن ندفع هذا النظام المادي بطرق أكثر عملية لحل بعض المشكلات الطبية والهندسية المحددة للغاية".

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علوم, روبوت