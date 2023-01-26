الروبوت الأغرب يستطيع "الذوبان" وينفذ مهام "مستحيلة"... فيديو
© Photo / unsplash/Rick Rothenbergأحد أصناف المعادن
© Photo / unsplash/Rick Rothenberg
ابتكر العلماء روبوتا غريبا صغير الحجم يتمتع بصفات تمكنه من تنفيذ مهام شبه مستحيلة بالنسبة لباقي الروبوتات المماثلة بالحجم، حيث يستطيع الذوبان وإعادة تجميع نفسه عند الطلب، الأمر الذي يجعله قادرا على الخروج بكل بساطة من المناطق الضيقة.
وأدخل العلماء خلال عملية تصنيع هذا الروبوت، "متغير الأطوار"، قطعا مجهرية من النيوديميوم المغناطيسي والبورون والحديد في سائل الغاليوم (معدن ذو نقطة انصهار منخفضة) وتركوه ليتجمد.
ويتمتع الروبوت بقدرات تغيير الشكل التي تجعله بمثابة روبوت "فنان في تنفيذ عمليات الهروب"، وشبهه الكثيرون ببعض الكائنات الخيالية التي ظهرت في العديد من أفلام الخيال العلمي.
ويستخدم الروبوت مغناطيسا لتوجه عملية ذوبان الأجزاء الدقيقة جدا، حيث استطاع الباحثون تحويل الروبوت إلى ما يشبه الماء في بركة غير متبلورة، حيث استطاع الانزلاق عبر قضبان قفص وإعادة تشكيل نفسه في الجانب الآخر.
Magnetoactive liquid-solid phase transitional matter: Matter https://t.co/BWymmuu2rL pic.twitter.com/7d3oi4V2zq— matiere* (@matiere) January 26, 2023
ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في 25 يناير/ كانون الثاني في مجلة "Matter" العلمية، حيث قام العلماء، بهدف تمكين الروبوت من تنفيذ هذه المهمة "خدعة الذوبان"، بتسخين الروبوت من خلال عملية تعرف باسم الحث المغناطيسي، عن طريق استخدام مغناطيس متحرك لإعداد تيار كهربائي داخل الروبوت. وأدى التيار إلى صهر الغاليوم، وتسببت العناصر المغناطيسية المعلقة بالداخل في جذبها نحو المغناطيس.
وقال كبير المؤلفين كارمل مجيدي، وهو مهندس ميكانيك في جامعة "كارنيجي ميلون"، في بيان، إن "للجسيمات المغناطيسية هنا دورين؛ أحدهما هو أنها تجعل المادة تستجيب لمجال مغناطيسي متناوب، لذا يمكنك، من خلال عملية الحث (المغناطيسي)، تسخين المادة والتسبب في تغيير أطوار (جسم الروبوت). لكن الجسيمات المغناطيسية تمنح الروبوتات أيضًا القدرة على الحركة والقدرة على التحرك استجابةً للحقل المغناطيسي".
يرى الباحثون أن هذا الروبوت قد يسهم في العديد من التطبيقات الطبية والتكنولوجية المحتملة، حيث استطاع الروبوت اجتياز اختبارات متعددة، منها: إصلاح الدوائر عن طريق إدخال نقاط يصعب الوصول إليها ثم تحويل نفسه إلى مادة لحام تذوب في مقبس لولبي ثم تتصلب لتصبح برغيا ميكانيكيا، وإزالة جسم غريب من معدة نموذجية، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.
Real-life 'Terminator 2' robot can melt to escape jail, then solidify on command https://t.co/thmGTyK0J0 pic.twitter.com/heGieOMyZC— 𝕀𝕧𝕒𝕟💥 (@StarStuff_ivan) January 25, 2023
قال المؤلف الرئيسي للدراسة المهندس في جامعة هونغ كونغ الصينية، بين شانغفينغ، إن "منح الروبوتات القدرة على التبديل بين الحالة السائلة والصلبة يمنحه المزيد من الوظائف، الآن، نحن ندفع هذا النظام المادي بطرق أكثر عملية لحل بعض المشكلات الطبية والهندسية المحددة للغاية".