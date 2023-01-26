https://sputnikarabic.ae/20230126/السعودية-تدين-وتستنكر-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-جنين-1072755395.html
السعودية تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
السعودية تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
أدانت السعودية واستنكرت بشدة، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في فلسطين، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T17:56+0000
2023-01-26T17:56+0000
2023-01-26T17:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وأكدت الخارجية السعودية في بيان، رفض السعودية التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.وشددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.كما أعربت عن خالص تعازي وصادق مواساة السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, العالم العربي
السعودية تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
17:56 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 17:57 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أدانت السعودية واستنكرت بشدة، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في فلسطين، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان، رفض السعودية التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
كما أعربت عن خالص تعازي وصادق مواساة السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.
تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب
على حدود قطاع غزة.
وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.