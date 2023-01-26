https://sputnikarabic.ae/20230126/العراق-يرفض-أن-يكون-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1072722821.html

العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار

العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار

جدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء، تأكيد بلاده احترام سيادة الدول ورفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T06:51+0000

2023-01-26T06:51+0000

2023-01-26T06:51+0000

العراق

العالم العربي

إيران

تنظيم داعش الإرهابي

قيادة عمليات نينوى

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي بيانا له أن قاسم الأعرجي يؤكد احترام العراق لسيادة الدول ويرفض انتهاك سيادته، وأن تكون بلاده منطلقا للاعتداء على دول الجوار.وجاءت تصريحات قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، خلال استقباله النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في بلاده، حيث أكد خلال اللقاء أنهما "بحثا ملفات حقوق الإنسان والأمن وإعادة النازحين في تلعفر وسنجار، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب، في الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأفاد بيان مستشار الأمن القومي العراقي بأن "تعزيز أمن واستقرار المنطقة يكون بالتفاهم والحوار والتعاون وتكاتف الجميع".وفي السياق نفسه، نجحت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، في إحباط مخطط إرهابية اعتزم استهداف محكمة استئناف محافظة نينوى، بواسطة 3 إرهابيين، وتمكنت من القبض عليهم قبل التنفيذ.وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن عملية الإحباط تمت بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مضيفا أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قامت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، وتبين من خلال عمليات الرصد تبين أن لديهم نوايا إرهابية لتنفيذ عمليات "انتحارية".وأوضح بيان وزارة الداخلية العراقية بأن عناصر الاستخبارات العراقية تمكنوا من إحباط عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من خلال 3 انتحاريين أو ما يسمى "الإنغماسين".وفور تلقي معلومات استخباراتية حول تلك العناصر الإرهابية، قامت قوات الاستخبارات العراقية بمراقبة تلك العناصر وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم، لتتمكن بعدها هذه القوات من القبض على 3 إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم، وذلك قبيل دخولهم لمحكمة استئناف نينوى وإحباط المخطط الإرهابي.وشدد بيان وزارة الداخلية العراقية على أن قوات وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف الأراضي العراقية أو المواطنين العراقيين من خلال عملها الدؤوب وإخلاصها تجاه البلاد.يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.

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العراق, العالم العربي, إيران, تنظيم داعش الإرهابي, قيادة عمليات نينوى