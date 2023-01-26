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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في دونيتسك
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/القوات-الروسية-تسيطر-على-الطريق-السريع-المؤدي-إلى-أوغليدار-1072732232.html
القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار
القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار
أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على الطريق السريع المؤدي من مدينة بوكروفسكي إلى مدينة... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:31+0000
2023-01-26T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين على قناة "روسيا1" التلفزيونية، إن "الطريق السريع من بوكروفسكي إلى أوغليدار أصبح الآن تحت السيطرة وأن القوات الروسية تتخذ مواقع جديدة في ضواحي المدينة".وأشار غاغين في حديثه إلى أن "القوات الأوكرانية في "أوغليدار" حاولت استخدام الطائرات لصد القوات الروسية، لكنها فشلت، ولم ينجح شيء بالنسبة لهم".وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 كانون الأول/ديسمبر، أنه تم إسقاط طائرة "سو25" في منطقة أوغليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-في-دونيتسك-1072732633.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار

10:31 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 26.01.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على الطريق السريع المؤدي من مدينة بوكروفسكي إلى مدينة أوغليدار.
وقال غاغين على قناة "روسيا1" التلفزيونية، إن "الطريق السريع من بوكروفسكي إلى أوغليدار أصبح الآن تحت السيطرة وأن القوات الروسية تتخذ مواقع جديدة في ضواحي المدينة".
وأشار غاغين في حديثه إلى أن "القوات الأوكرانية في "أوغليدار" حاولت استخدام الطائرات لصد القوات الروسية، لكنها فشلت، ولم ينجح شيء بالنسبة لهم".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في دونيتسك
10:48 GMT
وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 كانون الأول/ديسمبر، أنه تم إسقاط طائرة "سو25" في منطقة أوغليدار.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:35 GMT
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