https://sputnikarabic.ae/20230126/القوات-الروسية-تسيطر-على-الطريق-السريع-المؤدي-إلى-أوغليدار-1072732232.html
القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار
القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار
أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على الطريق السريع المؤدي من مدينة بوكروفسكي إلى مدينة... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:31+0000
2023-01-26T10:31+0000
2023-01-26T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064343046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_911455dd3eed9b9f310745e9ed4beca2.jpg
وقال غاغين على قناة "روسيا1" التلفزيونية، إن "الطريق السريع من بوكروفسكي إلى أوغليدار أصبح الآن تحت السيطرة وأن القوات الروسية تتخذ مواقع جديدة في ضواحي المدينة".وأشار غاغين في حديثه إلى أن "القوات الأوكرانية في "أوغليدار" حاولت استخدام الطائرات لصد القوات الروسية، لكنها فشلت، ولم ينجح شيء بالنسبة لهم".وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 كانون الأول/ديسمبر، أنه تم إسقاط طائرة "سو25" في منطقة أوغليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-في-دونيتسك-1072732633.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064343046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5decb36b00f46259d3784f70f393a5cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوغليدار
10:31 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على الطريق السريع المؤدي من مدينة بوكروفسكي إلى مدينة أوغليدار.
وقال غاغين على قناة "روسيا1" التلفزيونية، إن "الطريق السريع من بوكروفسكي إلى أوغليدار أصبح الآن تحت السيطرة وأن القوات الروسية تتخذ مواقع جديدة في ضواحي المدينة".
وأشار غاغين في حديثه إلى أن "القوات الأوكرانية في "أوغليدار" حاولت استخدام الطائرات لصد القوات الروسية، لكنها فشلت، ولم ينجح شيء بالنسبة لهم".
وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 كانون الأول/ديسمبر، أنه تم إسقاط طائرة "سو25" في منطقة أوغليدار.