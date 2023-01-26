https://sputnikarabic.ae/20230126/المجلس-الأولمبي-الآسيوي-يدعو-روسيا-وبيلاروسيا-للمشاركة-بالفعاليات-الرياضية-في-القارة-1072748330.html
المجلس الأولمبي الآسيوي يدعو روسيا وبيلاروسيا للمشاركة بالفعاليات الرياضية في القارة
المجلس الأولمبي الآسيوي يدعو روسيا وبيلاروسيا للمشاركة بالفعاليات الرياضية في القارة
دعا المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:23+0000
2023-01-26T15:23+0000
2023-01-26T15:23+0000
روسيا
رياضة
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ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.وجاء في بيان المجلس: "يؤمن المجلس الأولمبي الآسيوي بقوة الرياضة التوحيدية وأن جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم يجب أن يكونوا قادرين على المنافسة".وأضاف البيان: "لا يزال المجلس الأولمبي الآسيوي على أهبة الاستعداد في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الأولمبية الدولية استكشاف السبل مع الاتحادات الدولية لإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المنافسة مع قيود صارمة".وأعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في ديسمبر/ كانون الأول، في القمة الأولمبية عن استعداده لقبول رياضيين من روسيا في المسابقات بآسيا.
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روسيا, رياضة
المجلس الأولمبي الآسيوي يدعو روسيا وبيلاروسيا للمشاركة بالفعاليات الرياضية في القارة
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دعا المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية.
ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.
وكان معظم أعضاء اللجنة التنفيذية يؤيدون مواصلة دراسة القضية من خلال المشاورات الثنائية مع الاتحادات الدولية.
وجاء في بيان المجلس: "يؤمن المجلس الأولمبي الآسيوي بقوة الرياضة التوحيدية وأن جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم يجب أن يكونوا قادرين على المنافسة".
دعا المجلس الأولمبي الآسيوي الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين للمنافسة في المنطقة، بما في ذلك في الألعاب الآسيوية.
وأضاف البيان: "لا يزال المجلس الأولمبي الآسيوي على أهبة الاستعداد في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الأولمبية الدولية استكشاف السبل مع الاتحادات الدولية لإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المنافسة مع قيود صارمة".
ستقام الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بالصين في الفترة من 23 سبتمبر/ أيلول إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن رئيس المجلس الأولمبي
الآسيوي في ديسمبر/ كانون الأول، في القمة الأولمبية عن استعداده لقبول رياضيين من روسيا في المسابقات بآسيا.