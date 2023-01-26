https://sputnikarabic.ae/20230126/المحكمة-الدستورية-التركية-ترفض-طلب-تأجيل-حل-حزب-الشعوب-الديمقراطي-لما-بعد-الانتخابات-1072730710.html
المحكمة الدستورية التركية ترفض طلب تأجيل حل "حزب الشعوب الديمقراطي" لما بعد الانتخابات
المحكمة الدستورية التركية ترفض طلب تأجيل حل "حزب الشعوب الديمقراطي" لما بعد الانتخابات
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الدستورية في تركيا، رفضت طلب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بتأجيل قرارها بحل الحزب إلى ما بعد... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T10:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية التركية إن المحكمة الدستورية التركية منحت 15 يومًا إضافيًا لحزب الشعوب الديمقراطي ليدافع عن حظر مساعدات الخزانة.ووافقت المحكمة الدستورية التركية، في 21 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
المحكمة الدستورية التركية ترفض طلب تأجيل حل "حزب الشعوب الديمقراطي" لما بعد الانتخابات
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الدستورية في تركيا، رفضت طلب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بتأجيل قرارها بحل الحزب إلى ما بعد الانتخابات العامة التي ستعقد في 14 مايو/أيار المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية التركية إن المحكمة الدستورية التركية منحت 15 يومًا إضافيًا لحزب الشعوب الديمقراطي ليدافع عن حظر مساعدات الخزانة.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، بحثت المحكمة الدستورية التركية طلب المدعي العام باكير شاهين، بقطع مساعدات الخزانة عن حزب الشعوب الديمقراطي، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف المساعدات مؤقتًا حيث تم اتخاذ القرار بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة من أعضاء المحكمة.
ووافقت المحكمة الدستورية التركية، في 21 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".