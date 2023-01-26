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https://sputnikarabic.ae/20230126/المستشار-الألماني-الصراع-في-أوكرانيا-لن-ينتهي-قريبا-على-الرغم-من-توريد-الدبابات-1072719726.html
المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا على الرغم من توريد الدبابات
المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا على الرغم من توريد الدبابات
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه على الرغم من فعالية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلا إنه يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع (في أوكرانيا) لن ينتهي... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T02:44+0000
2023-01-26T02:44+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف شولتس لقناة " زد دي في" الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كانت دبابات "ليوبارد 2" يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع في أوكرانيا، قائلا: "إنها فعالة للغاية، وستكون مفيدة جدا في هذا الصراع".كما أشار المستشار، إلى أنه "للأسف" يجب على المرء أن ينطلق من حقيقة أن الصراع لن ينتهي قريبا، ومع ذلك، حسب قوله، لا ينبغي للجانب الروسي أن يتوقع ضعف الدعم المقدم لكييف.ونوها شولتش، أن الناتو لا يريد أن يصبح مشاركا مباشرا في الصراع، لذلك حسب قوله، لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "بأي حال من الأحوال"، كما سيتم استبعاد إرسال جنود الحلف.وأكد المستشار: "هذا واضح تماما. سأفعل كل ما في وسعي لضمان عدم تحول هذه الحرب إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو".وتجنب شولتس، الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانتصار، وقال "لا ينبغي أن تخسر".وردا على سؤال يوضح ما إذا كان يتعين على روسيا أن تخسر في هذه الحالة، أجاب شولتس أن "روسيا لا ينبغي أن تحقق أهدافها".وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/زيلينسكي-يدعو-الناتو-إلى-توريد-الصواريخ-بعيدة-المدى-والطائرات-إلى-كييف-1072719622.html
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المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا على الرغم من توريد الدبابات

02:44 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه على الرغم من فعالية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلا إنه يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع (في أوكرانيا) لن ينتهي قريبا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف شولتس لقناة " زد دي في" الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كانت دبابات "ليوبارد 2" يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع في أوكرانيا، قائلا: "إنها فعالة للغاية، وستكون مفيدة جدا في هذا الصراع".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
زيلينسكي يدعو الناتو إلى توريد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات إلى كييف
02:19 GMT
كما أشار المستشار، إلى أنه "للأسف" يجب على المرء أن ينطلق من حقيقة أن الصراع لن ينتهي قريبا، ومع ذلك، حسب قوله، لا ينبغي للجانب الروسي أن يتوقع ضعف الدعم المقدم لكييف.
ونوها شولتش، أن الناتو لا يريد أن يصبح مشاركا مباشرا في الصراع، لذلك حسب قوله، لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "بأي حال من الأحوال"، كما سيتم استبعاد إرسال جنود الحلف.
وأكد المستشار: "هذا واضح تماما. سأفعل كل ما في وسعي لضمان عدم تحول هذه الحرب إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو".
وتجنب شولتس، الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانتصار، وقال "لا ينبغي أن تخسر".
وردا على سؤال يوضح ما إذا كان يتعين على روسيا أن تخسر في هذه الحالة، أجاب شولتس أن "روسيا لا ينبغي أن تحقق أهدافها".
وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.
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