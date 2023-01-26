https://sputnikarabic.ae/20230126/المستشار-الألماني-يزور-الأرجنتين-وتشيلي-والبرازيل-أواخر-يناير-1072721784.html
المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير
المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، للصحفيين إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه في 28 يناير/كانون الثاني، في زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:51+0000
2023-01-26T05:51+0000
2023-01-26T05:51+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة يوم الأربعاء: "ستبدأ الرحلة يوم السبت وستمر عبر ثلاث دول في أمريكا اللاتينية - الأرجنتين وتشيلي والبرازيل".وفقا له، سيرافق المستشار وفد من رجال الأعمال مكون من 14 شخصا. ولم يحدد قطاعات الاقتصاد التي يمثلها أعضاء الوفد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، للصحفيين إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه في 28 يناير/كانون الثاني، في زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا الجنوبية: الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.
برلين - سبوتنيك
. وقال المتحدث في إحاطة يوم الأربعاء: "ستبدأ الرحلة يوم السبت وستمر عبر ثلاث دول في أمريكا اللاتينية - الأرجنتين وتشيلي والبرازيل".
وفقا له، سيرافق المستشار وفد من رجال الأعمال مكون من 14 شخصا. ولم يحدد قطاعات الاقتصاد التي يمثلها أعضاء الوفد.