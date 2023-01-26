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https://sputnikarabic.ae/20230126/المستشار-الألماني-يزور-الأرجنتين-وتشيلي-والبرازيل-أواخر-يناير-1072721784.html
المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير
المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، للصحفيين إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه في 28 يناير/كانون الثاني، في زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:51+0000
2023-01-26T05:51+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة يوم الأربعاء: "ستبدأ الرحلة يوم السبت وستمر عبر ثلاث دول في أمريكا اللاتينية - الأرجنتين وتشيلي والبرازيل".وفقا له، سيرافق المستشار وفد من رجال الأعمال مكون من 14 شخصا. ولم يحدد قطاعات الاقتصاد التي يمثلها أعضاء الوفد.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يزور الأرجنتين وتشيلي والبرازيل أواخر يناير

05:51 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / John Macdougallأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، للصحفيين إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه في 28 يناير/كانون الثاني، في زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا الجنوبية: الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.
برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة يوم الأربعاء: "ستبدأ الرحلة يوم السبت وستمر عبر ثلاث دول في أمريكا اللاتينية - الأرجنتين وتشيلي والبرازيل".
وفقا له، سيرافق المستشار وفد من رجال الأعمال مكون من 14 شخصا. ولم يحدد قطاعات الاقتصاد التي يمثلها أعضاء الوفد.
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