https://sputnikarabic.ae/20230126/المملكة-المتحدة-لا-تدرس-إمدادات-الطائرات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-وهي-ترى-أنها-تصاعدية-جدا--1072719406.html
المملكة المتحدة لا تدرس إمدادات الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا وهي ترى أنها "تصاعدية جدا"
المملكة المتحدة لا تدرس إمدادات الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا وهي ترى أنها "تصاعدية جدا"
ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سلاح الجو الملكي أن المملكة المتحدة لا تفكر في تسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا لأن هذا سيكون... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T01:44+0000
2023-01-26T01:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "تستخدم أوكرانيا طائرات روسية سابقة لذلك من المرجح أن يستغرق التدريب على "تايفون" سنوات".وأضاف المصدر أن "الخيار الوحيد هو أن تقدم الدول التي لديها طائرات روسية سابقة مثل هذه الطائرات، مثل بولندا"، مضيفا أن تسليم الطائرات "كان ينظر إليه على أنه تصعيدي للغاية".ووفقا للمصادر، فإن لندن "لم تستبعد" تسليم صواريخ دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم "النظر فيها" حاليا.وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الناتو إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف.أعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في محادثة هاتفية مع رويترز بأن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات إف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا، قائلا: "بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه".وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.في أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230125/النرويج-تبدي-استعدادها-لتقديم-دبابات-لأوكرانيا-1072713641.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المملكة المتحدة لا تدرس إمدادات الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا وهي ترى أنها "تصاعدية جدا"
01:44 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 01:49 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سلاح الجو الملكي أن المملكة المتحدة لا تفكر في تسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا لأن هذا سيكون "تصعيديا جدا".
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر: "تستخدم أوكرانيا طائرات روسية سابقة لذلك من المرجح أن يستغرق التدريب على "تايفون" سنوات".
وأضاف المصدر أن "الخيار الوحيد هو أن تقدم الدول التي لديها طائرات روسية سابقة مثل هذه الطائرات، مثل بولندا"، مضيفا أن تسليم الطائرات "كان ينظر إليه على أنه تصعيدي للغاية".
ووفقا للمصادر، فإن لندن "لم تستبعد" تسليم صواريخ دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم "النظر فيها" حاليا.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الناتو إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف
.
أعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في محادثة هاتفية مع رويترز بأن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات إف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا، قائلا: "بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه".
وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
في أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.