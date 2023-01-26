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https://sputnikarabic.ae/20230126/اليابان-تطلق-بنجاح-قمرا-صناعيا-جديدا-للمراقبة-في-المدار--1072720368.html
اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا للمراقبة في المدار
اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا للمراقبة في المدار
قالت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة لخدمات الإطلاق إن وكالة استكشاف الفضاء الجوي اليابانية "جاكسا" أطلقت بنجاح، يوم الخميس، مركبة إطلاق "إيتش 2 أيه" لوضع... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:21+0000
2023-01-26T05:21+0000
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وغردت الشركة: "أطلقت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مركبة الإطلاق "إيتش 2 أيه" رقم 46 في الساعة 10:50 [التوقيت المحلي، 01:50 بتوقيت غرينتش] في 26 يناير (كانون الثاني) 2023 بتوقيت غرينتش من مركز تانيغاشيما الفضائي".ووفقا للشركة، انفصل القمر الصناعي بالفعل بنجاح عن الصاروخ.يشار إلى أن "آي جي إس - رادر 7" هو قمر صناعي استطلاعي جديد طورته شركة "ميتسوبيشي إليكترونيك".والقمر الصناعي هو جزء من برنامج إطلاق ساتل استطلاع جمع المعلومات التابع للحكومة اليابانية (IGS)، والذي يتمثل هدفه الرئيسي في ضمان استقلال البلاد في الحصول على معلومات الأقمار الصناعية.وتمتلك اليابان حاليا العديد من أقمار الاستطلاع البصري والرادار الصناعية في المدار.وتقوم الأقمار الصناعية البصرية بمسح الأرض، بما في ذلك الأهداف العسكرية، خلال النهار وتراقب الأقمار الصناعية الرادار سطح الأرض في الليل أو في ظروف ضعف الرؤية.
https://sputnikarabic.ae/20150203/1013289318.html
أخبار اليابان
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا للمراقبة في المدار

05:21 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق قمر صناعي من قاعدة "بايكونور"
إطلاق قمر صناعي من قاعدة بايكونور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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قالت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة لخدمات الإطلاق إن وكالة استكشاف الفضاء الجوي اليابانية "جاكسا" أطلقت بنجاح، يوم الخميس، مركبة إطلاق "إيتش 2 أيه" لوضع القمر الصناعي الاستطلاعي الجديد "IGS-Radar 7" في المدار.
طوكيو - سبوتنيك. وغردت الشركة: "أطلقت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مركبة الإطلاق "إيتش 2 أيه" رقم 46 في الساعة 10:50 [التوقيت المحلي، 01:50 بتوقيت غرينتش] في 26 يناير (كانون الثاني) 2023 بتوقيت غرينتش من مركز تانيغاشيما الفضائي".
ووفقا للشركة، انفصل القمر الصناعي بالفعل بنجاح عن الصاروخ.
اليابان تطلق قمراً صناعياً جديداً - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2015
مجتمع
اليابان تنجح فى إطلاق خامس قمر صناعي لجمع المعلومات حول الأرض
3 فبراير 2015, 16:15 GMT
يشار إلى أن "آي جي إس - رادر 7" هو قمر صناعي استطلاعي جديد طورته شركة "ميتسوبيشي إليكترونيك".
والقمر الصناعي هو جزء من برنامج إطلاق ساتل استطلاع جمع المعلومات التابع للحكومة اليابانية (IGS)، والذي يتمثل هدفه الرئيسي في ضمان استقلال البلاد في الحصول على معلومات الأقمار الصناعية.
وتمتلك اليابان حاليا العديد من أقمار الاستطلاع البصري والرادار الصناعية في المدار.
وتقوم الأقمار الصناعية البصرية بمسح الأرض، بما في ذلك الأهداف العسكرية، خلال النهار وتراقب الأقمار الصناعية الرادار سطح الأرض في الليل أو في ظروف ضعف الرؤية.
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