https://sputnikarabic.ae/20230126/اليابان-تقتل-3000-بطة-بسبب-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1072721072.html
اليابان تقتل 3000 بطة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
اليابان تقتل 3000 بطة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
ذكرت الإدارة المحلية في بيان أنه تم تسجيل تفشي جديد لإنفلونزا الطيور في محافظة سايتاما اليابانية، وبدأ قتل نحو 3 آلاف بطة. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:26+0000
2023-01-26T05:26+0000
2023-01-26T05:26+0000
العالم
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102547/96/1025479695_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_001471cbdb440244d5a0f8cc64dd703f.jpg
وقالت الإدارة: "في اليوم السابق، تم اكتشاف حالة مشبوهة في مزرعة دواجن في مدينة جيودا. اليوم ونتيجة لفحص مفصل تأكدت الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى"، مشيرة إلى أنه بدأ القضاء على نحو 3000 بطة.تم تطبيق حجر صحي لنقل الطيور داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطهير المزرعة والمعدات بحلول 29 يناير/كانون الثاني.مع تفشي المرض الأخير، يقترب عدد الوفيات من أنفلونزا الطيور في اليابان هذا الموسم من 11 مليونًا.يعزو الخبراء الزيادة في عدد الإصابات إلى وصول الطيور المهاجرة في وقت أبكر من المعتاد - في نهاية سبتمبر/أيلول، وانتشار الفيروس في مناطق مختلفة. كانت إنفلونزا الطيور أحد أسباب ارتفاع أسعار البيض في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 29 عامًا.
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102547/96/1025479695_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_c1b9db5ae66dbe5791e9cdfe15ba6bdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار اليابان
اليابان تقتل 3000 بطة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور
تابعنا عبر
ذكرت الإدارة المحلية في بيان أنه تم تسجيل تفشي جديد لإنفلونزا الطيور في محافظة سايتاما اليابانية، وبدأ قتل نحو 3 آلاف بطة.
وقالت الإدارة: "في اليوم السابق، تم اكتشاف حالة مشبوهة في مزرعة دواجن في مدينة جيودا. اليوم ونتيجة لفحص مفصل تأكدت الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى"، مشيرة إلى أنه بدأ القضاء على نحو 3000 بطة.
تم تطبيق حجر صحي لنقل الطيور داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطهير المزرعة والمعدات بحلول 29 يناير/كانون الثاني.
مع تفشي المرض الأخير، يقترب عدد الوفيات من أنفلونزا الطيور في اليابان هذا الموسم من 11 مليونًا.
يعزو الخبراء الزيادة في عدد الإصابات إلى وصول الطيور المهاجرة في وقت أبكر من المعتاد - في نهاية سبتمبر/أيلول، وانتشار الفيروس في مناطق مختلفة. كانت إنفلونزا الطيور أحد أسباب ارتفاع أسعار البيض في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 29 عامًا.