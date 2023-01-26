https://sputnikarabic.ae/20230126/بسبب-الإباحية-والعنف-مطالبات-عربية-بحظر-تطبيق-تيك-توك-1072738764.html
بسبب "الإباحية" و"العنف"... مطالبات عربية بحظر تطبيق "تيك توك"
بسبب "الإباحية" و"العنف"... مطالبات عربية بحظر تطبيق "تيك توك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مطالبات عربية وغربية بحظر تطبيق "تيك توك". فيلم "تشيبوراشكا" الروسي يتصدر قائمة الأفلام الأكثر... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:46+0000
2023-01-26T11:46+0000
2023-01-26T11:46+0000
راديو
صدى الحياة
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بسبب "الإباحية" و"العنف"... مطالبات عربية بحظر تطبيق "تيك توك"
بسبب "الإباحية" و"العنف"... مطالبات عربية بحظر تطبيق "تيك توك"
15 ثانية على "تيك توك" قد تغير حياتكتصوير فيديو من 15 ثانية قد يغير حياتك ويدخل في رصيدك مئات الآلاف من الدولارات. كيف ومن أين وما السبيل إلى تحقيق ربح من وراء ثواني معدودة؟، ليس بالأمر الغريب في وقتنا الحالي، أين تعدّدت تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.تطبيق "التيك توك" الذي بات الأكثر استخداما وانتشارا، بأكثر من ملياري شخص حول العالم وبتحقيق مئات الملايين من المتابعات وحتى قد تصل إلى أكثر من مليارات المشاهدات ما يعود على الناشرين بأرباح وأموال طائلة. ولكن لهذا التطبيق الكثير من الجوانب السلبية التي تهدد جيل الأطفال والمراهقين وحتى الشباب العربي من خلال ما يتم بثه من فيديوهات إباحية وتحديّات خطيرة وكل أشكال التنمر والعنف.حول هذا الموضوع، قال الخبير التقني في أمن المعلومات والشبكات الاجتماعية، الأستاذ السوري جعفر بدران لبرنامج "صدى الحياة":وأكد بدران إلى أنومن الجانب النفسي، قال استشاري الصحة النفسية والتحليل النفسي، الدكتور أحمد أيوب لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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بسبب "الإباحية" و"العنف"... مطالبات عربية بحظر تطبيق "تيك توك"
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مطالبات عربية وغربية بحظر تطبيق "تيك توك". فيلم "تشيبوراشكا" الروسي يتصدر قائمة الأفلام الأكثر ربحا. هل تسمح السعودية بالبيكيني في منتجعاتها. أطول رحلة سياحية نهرية في العالم. ويل سميث يتعرّض لحملة من الانتقادات بسبب أغنية روسية.
15 ثانية على "تيك توك" قد تغير حياتك
تصوير فيديو من 15 ثانية قد يغير حياتك ويدخل في رصيدك مئات الآلاف من الدولارات. كيف ومن أين وما السبيل إلى تحقيق ربح من وراء ثواني معدودة؟، ليس بالأمر الغريب في وقتنا الحالي، أين تعدّدت تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
تطبيق "التيك توك" الذي بات الأكثر استخداما وانتشارا، بأكثر من ملياري شخص حول العالم وبتحقيق مئات الملايين من المتابعات وحتى قد تصل إلى أكثر من مليارات المشاهدات ما يعود على الناشرين بأرباح وأموال طائلة. ولكن لهذا التطبيق الكثير من الجوانب السلبية التي تهدد جيل الأطفال والمراهقين وحتى الشباب العربي من خلال ما يتم بثه من فيديوهات إباحية وتحديّات خطيرة وكل أشكال التنمر والعنف.
حول هذا الموضوع، قال الخبير التقني في أمن المعلومات والشبكات الاجتماعية، الأستاذ السوري جعفر بدران لبرنامج "صدى الحياة":
"إن خطوة إنشاء "تيك توك" النسخة العالمية هي متعمدة من قبل الشركة، لأن الفرق واضح بين "دوين" وهذه النسخة، وقد قامت بعض الدول بمحاربة هذا التطبيق، لأن المحتوى يتمحور حول فكرة سطحية وهذا ولّد نوعا من التخلف العلمي".
"جني الأموال وتحقيق الأرباح من هذا التطبيق تكون عن طريق البث المباشر، يتوجب أن يكون لأي شخص منشئ محتوى ألف مشترك وما فوق و10 آلاف مشاهدة على الفيديوهات المعروضة بالحساب، ويقوم المتابعون بإعطائه هدايا ومن الإعلانات المدفوعة والشراكات المدفوعة كذلك، ولكن أعتقد أن الأرقام التي يتصورها الناس بأن المستخدم يحقق 200 ألف دولار بالشهر مثلا فهذا أمر مبالغ فيه".
ومن الجانب النفسي، قال استشاري الصحة النفسية والتحليل النفسي، الدكتور أحمد أيوب لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ التيك توك وجميع التطبيقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل سلبي على الدماغ غير طبيعي وتدمّر الأعصاب وتسبّب الإدمان الإلكتروني، واليوم للأسف، نحن في مواجهة جيل ضائع، لهذا على الآباء والأمهات مراقبة أطفالهم والتكلم معم وتعريفهم بسلبيات وإيجابيات هذه التطبيقات ومساعدتهم في تغيير عاداتهم والعودة إلى الواقع الحقيقي وليس الافتراضي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...