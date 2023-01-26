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https://sputnikarabic.ae/20230126/بوتين-روسيا-تنتهج-سياسة-لضمان-عدم-تكرار-جرائم-مثل-الهولوكوست-1072746594.html
بوتين: روسيا تنتهج سياسة لضمان عدم تكرار جرائم مثل "الهولوكوست"
بوتين: روسيا تنتهج سياسة لضمان عدم تكرار جرائم مثل "الهولوكوست"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تعارض بشكل قاطع إلقاء الجرائم النازية في طي النسيان، موضحا أن بلاده تنتهج سياسة لضمان عدم تكرار جرائم مثل... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T14:11+0000
2023-01-26T14:11+0000
روسيا
هولوكوست
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست: "روسيا تعارض بشكل قاطع إلقاء الجرائم النازية في طي النسيان، الجرائم من هذا النوع التي لا تسقط بالتقادم".هذا وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير يوما للتذكرة بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".يذكر أن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز، وخلال عمل المعتقل، تم القضاء على حوالي مليون ونصف شخص.وأصبح معسكر "أوشفيتز" أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست. ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر، وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرضه.ووقعت البحرين ومعها الإمارات بواشنطن، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة.
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روسيا, هولوكوست, فلاديمير بوتين
روسيا, هولوكوست, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تنتهج سياسة لضمان عدم تكرار جرائم مثل "الهولوكوست"

14:11 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تعارض بشكل قاطع إلقاء الجرائم النازية في طي النسيان، موضحا أن بلاده تنتهج سياسة لضمان عدم تكرار جرائم مثل الهولوكوست.
وقال بوتين عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست: "روسيا تعارض بشكل قاطع إلقاء الجرائم النازية في طي النسيان، الجرائم من هذا النوع التي لا تسقط بالتقادم".
وأضاف بوتين أن روسيا تنتهج مثل هذه السياسة "حتى لا يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى في تاريخ البشرية".
هذا وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير يوما للتذكرة بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".

يذكر أن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز، وخلال عمل المعتقل، تم القضاء على حوالي مليون ونصف شخص.

وأصبح معسكر "أوشفيتز" أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست. ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر، وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرضه.

ووقعت البحرين ومعها الإمارات بواشنطن، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة.
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