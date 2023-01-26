https://sputnikarabic.ae/20230126/بولندا-تتسلم-الدفعة-الأولى-من-دبابات-أبرامز-الأمريكية-في-ربيع-العام-الحالي-1072726169.html
بولندا تتسلم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية في ربيع العام الحالي
بولندا تتسلم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية في ربيع العام الحالي
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية من طراز "أبرامز" ستصل إلى البلاد هذا الربيع. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:59+0000
2023-01-26T07:59+0000
2023-01-26T07:59+0000
بولندا
العالم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلاشتشاك، في إحاطة: "هذا الربيع من العام الحالي، ستستقبل بولندا أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأمريكية، مؤكدا أن العدد الإجمالي 58 دبابة".وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، ستكون هذه الدبابات من الجيل الأقدم، لتعويض النقص بعد تسليم دبابات من طراز "تي-72" القديمة إلى أوكرانيا".ووفقا له، العام المقبل فقط بولندا ستستلم الدبابات الحديثة من طراز "أبرامز" .في وقت سابق، وقعت بولندا عقدًا لتوريد 250 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ثم اشترت 116 إضافية من هذه الدبابات.كما وقعت بولندا أيضًا عقدًا لشراء 1000 دبابة كيه 2 من كوريا الجنوبية، حيث وصلت دفعات أولى منها.
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بولندا, العالم, رصد عسكري
بولندا, العالم, رصد عسكري
بولندا تتسلم الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية في ربيع العام الحالي
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية من طراز "أبرامز" ستصل إلى البلاد هذا الربيع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلاشتشاك، في إحاطة: "هذا الربيع من العام الحالي، ستستقبل بولندا أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأمريكية، مؤكدا أن العدد الإجمالي 58 دبابة".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، ستكون هذه الدبابات من الجيل الأقدم، لتعويض النقص بعد تسليم دبابات من طراز "تي-72" القديمة إلى أوكرانيا".
ووفقا له، العام المقبل فقط بولندا ستستلم الدبابات الحديثة من طراز "أبرامز" .
في وقت سابق، وقعت بولندا عقدًا لتوريد 250 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ثم اشترت 116 إضافية من هذه الدبابات.
كما وقعت بولندا أيضًا عقدًا لشراء 1000 دبابة كيه 2 من كوريا الجنوبية، حيث وصلت دفعات أولى منها.