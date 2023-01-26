https://sputnikarabic.ae/20230126/بيسكوف-تغيير-وضع-العملية-العسكرية-الخاصة-غير-مطروح-على-جدول-الأعمال-1072729706.html
بيسكوف: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة غير مطروح على جدول الأعمال
بيسكوف: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة غير مطروح على جدول الأعمال
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:36+0000
2023-01-26T09:36+0000
2023-01-26T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري بيسكوف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. تأكيدات بيسكوف جاءت إثر تصريح لنائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، اقترح فيه تغيير وضع العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، من دون تحديد أي منها بالضبط، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة وألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، وأشار فيه إلى أن الأحداث الجارية قد تجاوزت بالفعل الصراع العسكري المعتاد.وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا. كما أكد البيت الأبيض، في اليوم ذاته، عزمه إرسال 31 دبابة "إم - 1 أبرامز" إلى أوكرانيا. وفقًا للسلطات الأمريكية، سيستغرق تسليم المعدات عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن إرسال ثماني مركبات إنقاذ مصفحة من طراز "إم- 88" إلى كييف لتخديم الدبابات، وذلك في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة ألا يساعد توريد الأسلحة لأوكرانيا كييف في الدفاع فحسب، بل بالاستيلاء كذلك على الأراضي المفقودة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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دميتري بيسكوف, روسيا
بيسكوف: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة غير مطروح على جدول الأعمال
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية ليست مطروحة على جدول أعمال الكرملين.
موسكو - سبوتنيك. تأكيدات بيسكوف جاءت إثر تصريح لنائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، اقترح فيه تغيير وضع العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، من دون تحديد أي منها بالضبط، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة وألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، وأشار فيه إلى أن الأحداث الجارية قد تجاوزت بالفعل الصراع العسكري المعتاد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذا الموضوع على جدول الأعمال، من الأفضل توضيح بعض التفاصيل مع السيد شيريميت".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا. كما أكد البيت الأبيض، في اليوم ذاته، عزمه إرسال 31 دبابة "إم - 1 أبرامز" إلى أوكرانيا. وفقًا للسلطات الأمريكية، سيستغرق تسليم المعدات عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن إرسال ثماني مركبات إنقاذ مصفحة من طراز "إم- 88" إلى كييف لتخديم الدبابات، وذلك في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة ألا يساعد توريد الأسلحة لأوكرانيا كييف في الدفاع فحسب، بل بالاستيلاء كذلك على الأراضي المفقودة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.