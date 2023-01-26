https://sputnikarabic.ae/20230126/بيسكوف-يكشف-عن-التواصل-بين-بوتين-والرئيس-التنفيذي-لشركة-نورد-ستريم-2-آي-جي--1072732364.html

بيسكوف يكشف عن التواصل بين بوتين والرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2 آي جي"

بيسكوف يكشف عن التواصل بين بوتين والرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2 آي جي"

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2 آي جي" ماتياس... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T10:42+0000

2023-01-26T10:42+0000

2023-01-26T10:42+0000

روسيا

نوردستروم

فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان بوتين ووارنيغ على اتصال بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، وما إذا كان من المتوقع استمرار هذا التواصل: "لا يسعني إلا أن أقول إن بوتين ووارنيغ يعرفان بعضهما بعضا حقًا، وقد تحدثا بالفعل".وفي وقت سابق من اليوم، قال وارنيغ لصحيفة " تسايت" الألمانية، إنه التقى وتحدث مع بوتين في موسكو بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ووفقا للصحيفة، ليس هناك شهود على هذه المحادثة، فيما أكد وارنيغ، أنه سأل الرئيس الروسي عن "أهداف" العملية.وبدأت شركة "نورد ستريم أ جي" تقدير تكلفة إصلاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصدر مطلع: "في الأسابيع الأخيرة، بدأت شركة نورد ستريم آ جي تقدير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة إمدادات الغاز". في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي أنبوب من خطوط أنابيب الغاز المقصود.وقال إن تقديرات تكلفة الإصلاح تبدأ بنحو 500 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن المستشارين العاملين في روسيا يدرسون أيضًا المدة التي يمكن أن تتحمل فيها الأنابيب التالفة التعرض للمياه المالحة.وقعت الهجمات، في 26 سبتمبر/أيلول، على الفور على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا: نورد ستريم1 ونورد ستريم 2. لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. ذكرت شركة نورد ستريم أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.

https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-إعلام-شركة-نورد-ستريم-أ-جي--تقدر-تكلفة-إصلاح-أنابيب-التيار-الشمالي-1071622561.html

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روسيا, نوردستروم, فلاديمير بوتين