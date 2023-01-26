https://sputnikarabic.ae/20230126/ترامب-منع-رئيس-أمريكي-من-استخدام-فيسبوك-لا-ينبغي-أن-يحدث-مجددا-1072718941.html
ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحدث مجددا
ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحدث مجددا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، عبر منصة "تروث سوشال" أنه لا ينبغي منع أي رئيس حالي بشكل غير عادل من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T00:08+0000
2023-01-26T00:08+0000
2023-01-26T00:08+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتحام الكونغرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_4fbd8279a9bec08522d854eb5508e1cb.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب يوم الأربعاء: "لقد أعلن فيسبوك، الذي فقد مليارات الدولارات من حيث القيمة منذ "حظر" رئيسكم المفضل، أنا، للتو أنهم يعيدون حسابي".وأضاف: "لا ينبغي أبدا أن يحدث مثل هذا الشيء مرة أخرى لرئيس حالي، أو أي شخص آخر لا يستحق الانتقام!".في وقت سابق من اليوم، أعلنت ميتا (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) في بيان أنها تخطط لإنهاء تعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين في الأسابيع المقبلة.وقررت ميتا رفع الحظر بعد أن قررت أن الخطر على السلامة العامة من نشاط ترامب عبر الإنترنت "انحسر بما فيه الكفاية"، ومع ذلك، إذا قرر ترامب العودة إلى الشبكة الاجتماعية، فسيواجه عقوبات مشددة على تكرار الجرائم، وفقا لبيان الشركة.وقالت ميتا إنه إذا نشر الرئيس الأمريكي السابق أي محتوى ينتهك قواعد الشبكة، فيمكن إزالته مرة أخرى من فيسبوك لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادا على شدة الانتهاك.وأغلق فيسبوك حساب ترامب بعد أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، عندما دخل مؤيدو ترامب المبنى أثناء احتجاجهم على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من العديد من الولايات الأمريكية، والتي اعتبروها مزورة.
https://sputnikarabic.ae/20230119/ترامب-يقدم-التماسا-إلى-ميتا-لإعادة-حسابه-على-فيسبوك-فورا-1072479701.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_3c8cce2c1d72bcc944daa5c006d0b8ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس
ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحدث مجددا
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، عبر منصة "تروث سوشال" أنه لا ينبغي منع أي رئيس حالي بشكل غير عادل من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب يوم الأربعاء: "لقد أعلن فيسبوك، الذي فقد مليارات الدولارات من حيث القيمة منذ "حظر" رئيسكم المفضل، أنا، للتو أنهم يعيدون حسابي".
وأضاف: "لا ينبغي أبدا أن يحدث مثل هذا الشيء مرة أخرى لرئيس حالي، أو أي شخص آخر لا يستحق الانتقام!".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت ميتا (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) في بيان أنها تخطط لإنهاء تعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين في الأسابيع المقبلة.
وقررت ميتا رفع الحظر بعد أن قررت أن الخطر على السلامة العامة من نشاط ترامب عبر الإنترنت "انحسر بما فيه الكفاية"، ومع ذلك، إذا قرر ترامب العودة إلى الشبكة الاجتماعية، فسيواجه عقوبات مشددة على تكرار الجرائم، وفقا لبيان الشركة.
وقالت ميتا إنه إذا نشر الرئيس الأمريكي السابق أي محتوى ينتهك قواعد الشبكة، فيمكن إزالته مرة أخرى من فيسبوك لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادا على شدة الانتهاك.
وأغلق فيسبوك حساب ترامب بعد أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي
في 6 يناير 2021، عندما دخل مؤيدو ترامب المبنى أثناء احتجاجهم على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من العديد من الولايات الأمريكية، والتي اعتبروها مزورة.