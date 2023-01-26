https://sputnikarabic.ae/20230126/تركيا-تزود-أوكرانيا-بمحطات-طاقة-عائمة-1072730080.html
تركيا تزود أوكرانيا بمحطات طاقة عائمة
تركيا تزود أوكرانيا بمحطات طاقة عائمة
ذكرت وكالة "الأناضول" أن تركيا ستزود أوكرانيا بمحطات طاقة عائمة، وستكون قادرة على تغطية احتياجات مليون أسرة، ويُسمح لها بنشرها في موانئ مولدوفا ورومانيا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:51+0000
2023-01-26T09:51+0000
2023-01-26T09:51+0000
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وقالت الوكالة: "وقعت شركة "كارباورشيب" التركية مذكرة نوايا مع شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية لتزويد هذا البلد بمحطات طاقة عائمة بقدرة 500 ميغاواط. وستكون محطات الطاقة العائمة التابعة للشركة قادرة على تلبية احتياجات مليون أسرة".يُذكر أنه كحلول أساسية، يُسمح بوضع محطات طاقة عائمة في موانئ مولدوفا ورومانيا وتزويد الشبكات الأوكرانية بالكهرباء عبر هذه البلدان. وستتفاوض "كارباورشيب" والشركة الأوكرانية مع سلطات رومانيا ومولدوفا بشأن تنفيذ هذا القرار.وأشار المنشور إلى أنه "من المفترض أن محطات الطاقة العائمة بقدرة 500 ميغاواط ستوفر الكهرباء على الفور لشبكة التوزيع في أوكرانيا بموجب المذكرة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تركيا تزود أوكرانيا بمحطات طاقة عائمة
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ذكرت وكالة "الأناضول" أن تركيا ستزود أوكرانيا بمحطات طاقة عائمة، وستكون قادرة على تغطية احتياجات مليون أسرة، ويُسمح لها بنشرها في موانئ مولدوفا ورومانيا.
وقالت الوكالة: "وقعت شركة "كارباورشيب" التركية مذكرة نوايا مع شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية لتزويد هذا البلد بمحطات طاقة عائمة بقدرة 500 ميغاواط
. وستكون محطات الطاقة العائمة التابعة للشركة قادرة على تلبية احتياجات مليون أسرة".
يُذكر أنه كحلول أساسية، يُسمح بوضع محطات طاقة عائمة في موانئ مولدوفا ورومانيا وتزويد الشبكات الأوكرانية بالكهرباء عبر هذه البلدان. وستتفاوض "كارباورشيب" والشركة الأوكرانية مع سلطات رومانيا ومولدوفا بشأن تنفيذ هذا القرار.
وأشار المنشور إلى أنه "من المفترض أن محطات الطاقة العائمة بقدرة 500 ميغاواط ستوفر الكهرباء على الفور لشبكة التوزيع في أوكرانيا بموجب المذكرة".