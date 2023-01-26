https://sputnikarabic.ae/20230126/تركيا-تقول-إن-حوار-الناتو-مع-السويد-وفنلندا-لا-معنى-له-بعد-الاحتجاجات-في-ستوكهولم-1072761751.html

تركيا تقول إن حوار الناتو مع السويد وفنلندا "لا معنى له" بعد الاحتجاجات في ستوكهولم

تركيا تقول إن حوار الناتو مع السويد وفنلندا "لا معنى له" بعد الاحتجاجات في ستوكهولم

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T23:47+0000

2023-01-26T23:47+0000

2023-01-26T23:47+0000

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وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".وقال الوزير التركي، "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الإسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.جدير بالذكر أن السويد وفنلندا قدمتا طلبيهما الرسميين للانضمام إلى الناتو في مايو 2022، وهو ما اعترضت عليه في البداية تركيا، عضو الناتو، مشيرة إلى دعم الدولتين للمنظمات الكردية المناهضة لتركيا والمعارضين السياسيين الأكراد المناهضين لها.بعد شهر، توصلت تركيا والسويد وفنلندا إلى مذكرة تفاهم قبل قمة الناتو التي عقدت في مدريد.وبموجب المذكرة، وافقت أنقرة على رفع حق النقض (الفيتو) عن طلبي الانضمام إلى الناتو من قبل فنلندا والسويد، اللتين تعهدتا في المقابل بدعم حرب تركيا ضد الإرهاب ومعالجة "طلبات الترحيل أو التسليم المعلقة للإرهابيين المشتبه بهم على وجه السرعة وبشكل شامل".لم يصادق البرلمان التركي على طلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو حتى الآن، مشيرا إلى أنهما لم تلبيا طلبات تركيا بعد.

https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html

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