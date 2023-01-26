https://sputnikarabic.ae/20230126/تسعى-لدخول-موسوعة-غينيس-أمريكية-تلمس-عينها-بلسانها-الطويل-فيديو-1072729191.html
تسعى لدخول موسوعة "غينيس"... أمريكية تلمس عينيها بلسانها الطويل... فيديو
تسعى لدخول موسوعة "غينيس"... أمريكية تلمس عينيها بلسانها الطويل... فيديو
تسعى الشابة أدريان لويس من ولاية ميشيغان الأمريكية لدخول موسوعة "غينيس" بأطول لسان في العالم، وذلك بعدما اكتشفت أنه بإمكانها أن تلمس عينيها. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:28+0000
2023-01-26T09:28+0000
2023-01-26T09:28+0000
نادي الفيديو
اللسان
لمس
عين
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وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن أدريان لويس من ميشيغان تستطيع أن تلمس عينيها بلسانها.وأفادت تقارير صحفية بأن أدريان تملك أحد أطول الألسنة في العالم، تماما كأفراد آخرين من عائلتها.وقالت الشابة الأمريكية: "أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها".أما والدتها، التي تملك لسانا طويلا أيضا، فتقول: "كان لجدها لسان طويل جدا، ولسان جدتها لأمها أيضا كذلك".واعتادت الشابة على أن تلمس عينيها بلسانها، وبدأت مؤخرا في استغلال طول لسانها البالغ 10 سنتيمترات لنشر فيديوهات لها.حيث تمتلك اليوم قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على مواقع التواصل الإجتماعي.وتأمل أن تدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة "غينيس" للأرثقام القياسية، حيث لم يُسجل قياس طول لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, اللسان, لمس, عين
نادي الفيديو, اللسان, لمس, عين
تسعى لدخول موسوعة "غينيس"... أمريكية تلمس عينيها بلسانها الطويل... فيديو
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تسعى الشابة أدريان لويس من ولاية ميشيغان الأمريكية لدخول موسوعة "غينيس" بأطول لسان في العالم، وذلك بعدما اكتشفت أنه بإمكانها أن تلمس عينيها.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن أدريان لويس من ميشيغان تستطيع أن تلمس عينيها بلسانها.
وأفادت تقارير صحفية بأن أدريان تملك أحد أطول الألسنة في العالم، تماما كأفراد آخرين من عائلتها.
وقالت الشابة الأمريكية: "أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها".
أما والدتها، التي تملك لسانا طويلا أيضا، فتقول: "كان لجدها لسان طويل جدا، ولسان جدتها لأمها أيضا كذلك".
واعتادت الشابة على أن تلمس عينيها بلسانها، وبدأت مؤخرا في استغلال طول لسانها البالغ 10 سنتيمترات لنشر فيديوهات لها.
حيث تمتلك اليوم قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتأمل أن تدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة "غينيس" للأرثقام القياسية، حيث لم يُسجل قياس طول لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن.