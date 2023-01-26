تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:46 GMT 26.01.2023
القوات الروسية تدخل أوغليدار
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن القوات الروسية دخلت أوغليدار.
وقال على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف" ردا على سؤال ذي صلة "لقد تحصنوا في ضواحي (أوغليدار)، وبالتالي قاموا بتقييد قوات العدو".
05:41 GMT 26.01.2023
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
أعلن وزير دفاع الجمهورية ياروسلاف ناد أن سلوفاكيا قد ترسل جميع مقاتلاتها من طرازميغ-29 السوفيتية إلى الجيش الأوكراني.
05:40 GMT 26.01.2023
05:40 GMT 26.01.2023
05:40 GMT 26.01.2023
05:40 GMT 26.01.2023
05:39 GMT 26.01.2023
05:39 GMT 26.01.2023
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الحلفاء الغربيين على قراراتهم بشأن تسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا ودعا دول الناتو إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف.
05:38 GMT 26.01.2023
ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سلاح الجو الملكي أن المملكة المتحدة لا تفكر في تسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا لأن هذا سيكون "تصعيديا جدا".
05:37 GMT 26.01.2023
أعلن رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.