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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072721453.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:44+0000
2023-01-26T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:44 GMT 26.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:46 GMT 26.01.2023
القوات الروسية تدخل أوغليدار
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن القوات الروسية دخلت أوغليدار.
وقال على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف" ردا على سؤال ذي صلة "لقد تحصنوا في ضواحي (أوغليدار)، وبالتالي قاموا بتقييد قوات العدو".
05:41 GMT 26.01.2023
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
أعلن وزير دفاع الجمهورية ياروسلاف ناد أن سلوفاكيا قد ترسل جميع مقاتلاتها من طرازميغ-29 السوفيتية إلى الجيش الأوكراني.
05:40 GMT 26.01.2023
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
أحد سكان خيرسون يتحدث عن أفعال المخابرات الأوكرانية
05:17 GMT
05:40 GMT 26.01.2023
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
05:40 GMT 26.01.2023
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا
03:38 GMT
05:40 GMT 26.01.2023
الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
روغوزين: روبوت "ماركر" سيتمكن من ضرب دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" تلقائيا
03:05 GMT
05:39 GMT 26.01.2023
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا على الرغم من توريد الدبابات
02:44 GMT
05:39 GMT 26.01.2023
زيلينسكي يدعو الناتو إلى توريد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات إلى كييف
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الحلفاء الغربيين على قراراتهم بشأن تسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا ودعا دول الناتو إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف.
05:38 GMT 26.01.2023
المملكة المتحدة لا تدرس إمدادات الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا وهي ترى أنها "تصاعدية جدا"
ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سلاح الجو الملكي أن المملكة المتحدة لا تفكر في تسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا لأن هذا سيكون "تصعيديا جدا".
05:37 GMT 26.01.2023
رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية: الدبابات الأمريكية لن تساعد في تغيير مسار العملية الخاصة
أعلن رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.
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