https://sputnikarabic.ae/20230126/حركة-البعث-تدعو-الشعب-التونسي-للمشاركة-في-الدور-الثاني-للانتخابات-1072731522.html

حركة "البعث" تدعو الشعب التونسي للمشاركة في الدور الثاني للانتخابات

حركة "البعث" تدعو الشعب التونسي للمشاركة في الدور الثاني للانتخابات

دعت حركة "البعث" التونسية، اليوم الخميس، عموم الشعب التونسي للمشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T10:12+0000

2023-01-26T10:12+0000

2023-01-26T10:12+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

حزب البعث

البرلمان التونسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071298007_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_37e4cf0f4aa4015441f1491d18f8f0ff.jpg

وأكد القيادي في حركة "البعث" التونسية، صهيب المزريقي، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، أن بلاده أمام لحظة تاريخية في سبيل إرساء برلمان جديد وتركيز مؤسسة تشريعية في إطار استكمال المنظومة الديمقراطية والخروج من الحالة الإستثنائية.وأضاف المزريقي أن "المشاركة في العملية الإنتخابية حق وواجب على الشعب التونسي كونه صاحب السيادة في اختيار ممثليه، وخاصة لقطع الطريق أمام منظومة 24 يوليو التي كان همها السلطة و التعويضات ونخر وحدة الدولة والعبث بسلامتها وترذيل المشهد السياسي والنيابي".وذكر أن البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن الصراعات الجانبية والمحاصصة وخدمة الدوائر الأجنبية، داعيًا النواب الجدد إلى استيعاب اللحظة التاريخية وأن يكونوا في حجم تطلعات الشعب التونسي على أن يتحلوا بمنطق التضحية ويكونوا أول من يضحي في سبيل تونس وشعبها و آخر من يستفيد.وأشار المزريقي إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس متأزم وهو ما يستوجب تنازلات وطنية من كل الأطراف وتشريعات تنموية متطورة من أجل تجاوز الأزمة، مع العمل على سن قوانين لمحاربة الفساد وتكون متبوعة برؤية استراتيجية واضحة وبوسائل وآليات ناجعة للقضاء على اللوبيات والمحتكرين.وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين الماضي، "أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الجاري".وبجسب قناة "نسمة" التونسية، فقد "نص الأمر على أنه يدعي الناخبين يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء".وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، ورحبت الحركة المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتبارها مقاطعة له.وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.

https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التونسية-لسنا-مسؤولين-عن-تراجع-نسبة-الإقبال-1072303786.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حزب البعث, البرلمان التونسي