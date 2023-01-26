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https://sputnikarabic.ae/20230126/حقيقة-انتقال-الأرجنتيني-دي-ماريا-إلى-صفوف-الاتحاد-السعودي-1072740389.html
حقيقة انتقال الأرجنتيني دي ماريا إلى صفوف الاتحاد السعودي
حقيقة انتقال الأرجنتيني دي ماريا إلى صفوف الاتحاد السعودي
أشار عدد من المواقع الإعلامية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع نجم يوفنتوس الإيطالي، أنخيل دي ماريا، للعب في صفوفه لمدة موسمين. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:44+0000
2023-01-26T12:44+0000
مجتمع
رياضة
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وكشفت التقارير أن النادي السعودي نجح في إقناع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2022 في أواخر العام الفائت مع منتخب بلاده الأرجنتين، باللعب له لمدة موسمين انطلاقًا من موسم 2023-2024.ولم تكشف التقارير قيمة الصفقة في الوقت الذي سينتقل فيه الأرجنتيني بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.وأصبح الدوري السعودي محط أنظار العديد من نجوم كرة القدم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، حيث ارتبطت أسماء كبيرة بالانتقال للدوري على غرار ميسي ومودريتش وسيرخيوراموس.يذكر أنه لم يخرج أي تصريح رسمي من إدارة النادي السعودي حول صفقة أنخيل دي ماريا.
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رياضة
رياضة

حقيقة انتقال الأرجنتيني دي ماريا إلى صفوف الاتحاد السعودي

12:44 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالأرجنتيني أنخيل دي ماريا
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أشار عدد من المواقع الإعلامية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع نجم يوفنتوس الإيطالي، أنخيل دي ماريا، للعب في صفوفه لمدة موسمين.
وكشفت التقارير أن النادي السعودي نجح في إقناع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2022 في أواخر العام الفائت مع منتخب بلاده الأرجنتين، باللعب له لمدة موسمين انطلاقًا من موسم 2023-2024.
ولم تكشف التقارير قيمة الصفقة في الوقت الذي سينتقل فيه الأرجنتيني بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.
وأصبح الدوري السعودي محط أنظار العديد من نجوم كرة القدم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، حيث ارتبطت أسماء كبيرة بالانتقال للدوري على غرار ميسي ومودريتش وسيرخيوراموس.
يذكر أنه لم يخرج أي تصريح رسمي من إدارة النادي السعودي حول صفقة أنخيل دي ماريا.
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