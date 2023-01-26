https://sputnikarabic.ae/20230126/خبير-عسكري-يوضح-سبب-عدم-فاعلية-دبابات-ليوبارد-2-1072750479.html
خبير عسكري يوضح سبب عدم فاعلية دبابات "ليوبارد 2"
خبير عسكري يوضح سبب عدم فاعلية دبابات "ليوبارد 2"
نناقش في هذه الحلقة: تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"؛ سياسي أوكراني يضع خططا مستقبلية حول أوكرانيا ويعلن أنه سيفصح عنها عندما يحين الوقت. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T16:17+0000
2023-01-26T16:17+0000
2023-01-26T16:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير عسكري يوضح سبب عدم فعالية دبابات ليوبارد 2
خبير عسكري يوضح سبب عدم فعالية دبابات ليوبارد 2
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعتبر تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة دليل على تورطه المباشر في الصراع، وهو آخذ في الازدياد، موضحا أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية ليست مطروحة على جدول أعمال الكرملين.حول المعارك التي تجري في محيط زابوروجيه، ودخول الجيش الروسي إلى أوغليدار، قال مراسل ريا نوفستي هناك، ميخائيل علاء الدين، لـ"حصاد الأسبوع":وحول تأثير دبابات "ليوبارد 2" على الميدان الأوكراني، قال الخبيرالعسكري الاستراتيجي، العميد أمين حطيط لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير عسكري يوضح سبب عدم فاعلية دبابات "ليوبارد 2"
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نناقش في هذه الحلقة: تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"؛ سياسي أوكراني يضع خططا مستقبلية حول أوكرانيا ويعلن أنه سيفصح عنها عندما يحين الوقت.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعتبر تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة دليل على تورطه المباشر في الصراع، وهو آخذ في الازدياد، موضحا أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية ليست مطروحة على جدول أعمال الكرملين.
حول المعارك التي تجري في محيط زابوروجيه، ودخول الجيش الروسي إلى أوغليدار، قال مراسل ريا نوفستي هناك، ميخائيل علاء الدين، لـ"حصاد الأسبوع":
"بدأ التقدم للجيش الروسي منذ عدة أيام في منطقة زاباروجيه وتمكن من اختراق خط الدفاع الأول للعدو . الروح القتالية اليوم للجيش الروسي عالية جدا على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، أما الجانب الأوكراني فلديه خسائر كبيرة في صفوفه العسكرية".
وحول تأثير دبابات "ليوبارد 2" على الميدان الأوكراني، قال الخبيرالعسكري الاستراتيجي، العميد أمين حطيط لـ"سبوتنيك":
"هذه الدبابات ستصبح كابوسا لوجيستيا للقوات الأوكرانية، لأن وجود فريق خبراء للتعامل معها لا يقل أهمية عن الدبابات نفسها، وأيضا إمكانية تأمين الذخائر المناسبة لها، خاصة وأن مراكز أبحاث عدة لاحظت استخدام القوات الأوكرانية للنيران بشكل مفرط، وهو ما دفع للتساؤل إن كانت الدول الغربية قادرة على الاستمرار بتأمين كل هذه الذخائر، وتلبية احتياجات أوكرانيا، كما أن50 أو 75 دبابة لن تقف في وجه نحو 600 دبابة يمتلكها الجيش الروسي، ربعها متطورة جدا، لذلك فإن قيمتها معنوية أكثر مما هي ميدانية، فهذه الكميات لا تشكل فارقا جوهريا في المعركة، فالولايات المتحدة دفعت بنظام كييف إلى تنفيذ خطة تعزيز القدرات الهجومية، وهذا يعني أنهم مقبلون على الحرب بزخم أعلى، ويجب على روسيا ضرب هذه الأسلحة قبل وصولها إلى كييف من خلال قطع طرق الإمدادات، والبنى التحتية، وأعتقد أن روسيا لديها خطة لتدمير هذه الدبابات أو الصواريخ التي من الممكن تزويد نظام كييف بها، ولروسيا اليوم أولوية في المعركة، أولا تثبيت خطوط الدفاع في المناطق التي وصلت إليها حتى الآن، ثانيا الاستمرار بتحرير ما تبقى من الأقاليم الأربعة التي أعلنت انضمامها إليها، وضرب إمدادات الأسلحة".
التفاصيل في الملف الصوتي...