https://sputnikarabic.ae/20230126/دراسة-تكشف-أسباب-السكتات-الدماغية-في-سن-مبكرة-لدى-السعوديين-1072729907.html
دراسة تكشف أسباب السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين
دراسة تكشف أسباب السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين
كشفت دراسة حديثة أن 70% من حالات السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين تحدث بسبب عوامل منها ارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والسكري. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:50+0000
2023-01-26T09:50+0000
2023-01-26T09:50+0000
مجتمع
علوم
العالم العربي
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وتتسبب هذه العوامل باعتلالات في الشرايين وانسدادات في شرايين الدماغ الأمر الذي يؤدي للسكتات الدماغية.وشملت الدراسة التي امتدت على مدار خمس سنوات أكثر من 700 حالة في سن مبكرة ممن هم دون سن الـ55 عاما، في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية التي تستقبل مرضى هذه الحالات، بحسب ما نشر موقع makkahnewspaper.ودرس القائمون على البحث أثر التأهيل الطبي المقدم في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، على تحسين الأداء الجسدي والوظيفي لمرضى الدراسة.وتوصلت الدراسة إلى أن التدخل المبكر في العلاج الطبيعي يقدم نتائج إيجابية، وأن المحافظة على المعدلات الطبيعية لدهون الدم، ومعدل السكر، بالإضافة إلى علاج أمراض القلب المختلفة لها دور أساسي في الوقاية من السكتات الدماغية لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, العالم العربي
دراسة تكشف أسباب السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين
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كشفت دراسة حديثة أن 70% من حالات السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين تحدث بسبب عوامل منها ارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والسكري.
وتتسبب هذه العوامل باعتلالات في الشرايين وانسدادات في شرايين الدماغ الأمر الذي يؤدي للسكتات الدماغية.
وشملت الدراسة التي امتدت على مدار خمس سنوات أكثر من 700 حالة في سن مبكرة ممن هم دون سن الـ55 عاما، في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية التي تستقبل مرضى هذه الحالات، بحسب ما نشر
موقع makkahnewspaper.
ودرس القائمون على البحث أثر التأهيل الطبي المقدم في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، على تحسين الأداء الجسدي والوظيفي لمرضى الدراسة.
وأظهرت الدراسة تحسنا ملحوظا لدى المرضى الذين تتم معالجتهم بالتأهيل الطبيعي المبكر، مستعيدين لأغلب قدراتهم العضلية والعصبية، بالإضافة لتحسن حالتهم النفسية.
وتوصلت الدراسة إلى أن التدخل المبكر في العلاج الطبيعي يقدم نتائج إيجابية، وأن المحافظة على المعدلات الطبيعية لدهون الدم، ومعدل السكر، بالإضافة إلى علاج أمراض القلب المختلفة لها دور أساسي في الوقاية من السكتات الدماغية لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع.