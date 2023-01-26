دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة
© Photo / pixabay/katjaنموذج دماغ بشري في المختبر
© Photo / pixabay/katja
تقوم أدمغتنا بعمل معقد كمراكز تحكم رئيسية بأجسادنا وذكرياتنا، اكتشف الباحثون الآن المزيد من التفاصيل حول كيفية إصلاح الدماغ للذكريات طويلة المدى في مراكز التخزين لديه.
تبحث دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس، في "منطقة عدم اليقين" (زونا إنسيرتا) داخل الدماغ، لا نعرف الكثير عنها، لكننا نعلم أنها تتعامل مع تكوين الذاكرة جنبًا إلى جنب مع القشرة المخية الحديثة، الجزء الأكبر من القشرة الدماغية.
في اختبارات التعلم التي أجريت على الفئران، حلل الباحثون كيفية عمل الروابط بين المنطقة المصابة والقشرة المخية الحديثة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشابك (الروابط بين الخلايا العصبية) والتثبيط (إعادة توصيل نشاط الخلايا العصبية).
تقول عالمة الأعصاب المشاركة في الدراسة آنا شرودر من جامعة فرايبورغ في ألمانيا: "كانت النتائج مذهلة، حوالي نصف نقاط الاشتباك العصبي طورت استجابات إيجابية أقوى أثناء التعلم، بينما النصف الآخر فعل العكس تمامًا".
في الواقع، ما لاحظناه كان بالتالي إعادة توزيع كاملة للتثبيط داخل النظام بسبب التعلم.
وأضافت شرودر: "عندما يشكل الدماغ الذكريات، فإنه يجمع كل من الإشارات التصاعدية القادمة من البيئة وإشارات تنازلية من أعلى إلى أسفل" التي يولدها بنفسه؛ قد تتأثر هذه الإشارات من أعلى إلى أسفل بأهدافنا الحالية أو تجاربنا السابقة.
وتتعامل منطقة زونا إنسيرتا في نوع أقل شيوعًا من الإشارات التنازلية تسمى المسارات المثبطة طويلة المدى.
وتابعت شرودر: "عادةً ما تضيء الإشارات التنازلية أو تثيرها المسارات العصبية، في حين أن هذه الأنواع هي مثبطات، وتثبط وتعترض هذه المسارات حسب الحاجة".
ويعد تنوع نقاط القوة في نقاط الاشتباك العصبي وسلاسل الخلايا العصبية في الدماغ أمرًا ضروريًا لتكوين الذكريات، ومساعدة الدماغ على تحديد قيمة لما نمر به وكل ما يحدث لنا في مكان ما على نطاق لا يُنسى.
وتُظهر هذه الاختبارات ترميز منطقة زونا إنسيرتا للتجارب السابقة بطريقة خاصة ثنائية الاتجاه لم يتم رؤيتها من قبل حسب شرودر.
وأدت الاختبارات الإضافية التي تم فيها حظر مسارات منطقة زونا إنسيرتا إلى إعاقات في التعلم عند الفئران.
ونوهت شرودر إلى أن "هذه التشابكات تشير إلى أن تنشيط المنطقة المصابة يجب أن يؤدي إلى إثارة صافية لدارات القشرة المخية الحديثة".
ومع ذلك، فإن الجمع بين هذا وإعادة توزيع التثبيط الذي نراه مع التعلم يظهر أن هذا المسار من المحتمل أن يكون له عواقب حسابية أكثر ثراءً لمعالجة القشرة المخية الحديثة.
وـردفت شرودر: "هذا كله علم أعصاب رفيع المستوى نسبيًا ، لكن الخلاصة هي أننا نعرف الآن المزيد عن كيفية تأثير منطقة دماغية غامضة على الذاكرة والقدرة على التعلم، وهي تفعل ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة تثير اهتمام العلماء بشكل خاص".
16 يناير, 12:59 GMT
مع بحث المزيد من الدراسات في دور منطقة زونا إنسيرتا، بدأنا نفهم مدى تأثيرها: لقد تم الآن ربطها بالنوم والتغذية والألم والقلق.
وعلاوة على ذلك، يتم استهداف المنطقة بانتظام في علاجات داء باركنسون، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب مساعدتها في علاج الأعراض، يجب أن يساعد البحث المستقبلي مثل هذا البحث في حل هذا اللغز والعديد من الآخرين.
وختمت شرودر: "في نهاية المطاف، نأمل أن تلهم هذه الدراسة أيضًا الباحثين الآخرين لمواصلة استكشاف دور التثبيط بعيد المدى في تنظيم وظيفة القشرة المخية الحديثة ، سواء من المنطقة المصابة أو من مصادر إضافية لم يتم تحديدها بعد"