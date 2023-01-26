https://sputnikarabic.ae/20230126/دراسة-منطقة-عدم-اليقين-الغامضة-داخل-الدماغ-تكشف-عن-مفاجأة-1072747175.html

دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة

دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة

تقوم أدمغتنا بعمل معقد كمراكز تحكم رئيسية بأجسادنا وذكرياتنا، اكتشف الباحثون الآن المزيد من التفاصيل حول كيفية إصلاح الدماغ للذكريات طويلة المدى في مراكز... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T14:44+0000

2023-01-26T14:44+0000

2023-01-26T14:44+0000

مجتمع

علوم

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تبحث دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس، في "منطقة عدم اليقين" (زونا إنسيرتا) داخل الدماغ، لا نعرف الكثير عنها، لكننا نعلم أنها تتعامل مع تكوين الذاكرة جنبًا إلى جنب مع القشرة المخية الحديثة، الجزء الأكبر من القشرة الدماغية.تقول عالمة الأعصاب المشاركة في الدراسة آنا شرودر من جامعة فرايبورغ في ألمانيا: "كانت النتائج مذهلة، حوالي نصف نقاط الاشتباك العصبي طورت استجابات إيجابية أقوى أثناء التعلم، بينما النصف الآخر فعل العكس تمامًا".وأضافت شرودر: "عندما يشكل الدماغ الذكريات، فإنه يجمع كل من الإشارات التصاعدية القادمة من البيئة وإشارات تنازلية من أعلى إلى أسفل" التي يولدها بنفسه؛ قد تتأثر هذه الإشارات من أعلى إلى أسفل بأهدافنا الحالية أو تجاربنا السابقة.وتابعت شرودر: "عادةً ما تضيء الإشارات التنازلية أو تثيرها المسارات العصبية، في حين أن هذه الأنواع هي مثبطات، وتثبط وتعترض هذه المسارات حسب الحاجة".وتُظهر هذه الاختبارات ترميز منطقة زونا إنسيرتا للتجارب السابقة بطريقة خاصة ثنائية الاتجاه لم يتم رؤيتها من قبل حسب شرودر.ونوهت شرودر إلى أن "هذه التشابكات تشير إلى أن تنشيط المنطقة المصابة يجب أن يؤدي إلى إثارة صافية لدارات القشرة المخية الحديثة".وـردفت شرودر: "هذا كله علم أعصاب رفيع المستوى نسبيًا ، لكن الخلاصة هي أننا نعرف الآن المزيد عن كيفية تأثير منطقة دماغية غامضة على الذاكرة والقدرة على التعلم، وهي تفعل ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة تثير اهتمام العلماء بشكل خاص".وعلاوة على ذلك، يتم استهداف المنطقة بانتظام في علاجات داء باركنسون، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب مساعدتها في علاج الأعراض، يجب أن يساعد البحث المستقبلي مثل هذا البحث في حل هذا اللغز والعديد من الآخرين.وختمت شرودر: "في نهاية المطاف، نأمل أن تلهم هذه الدراسة أيضًا الباحثين الآخرين لمواصلة استكشاف دور التثبيط بعيد المدى في تنظيم وظيفة القشرة المخية الحديثة ، سواء من المنطقة المصابة أو من مصادر إضافية لم يتم تحديدها بعد"

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https://sputnikarabic.ae/20230116/اكتشاف-شبكة-مناطق-دماغية-مشتركة-بين-6-أمراض-نفسية-1072342935.html

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