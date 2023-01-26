عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230126/دراسة-منطقة-عدم-اليقين-الغامضة-داخل-الدماغ-تكشف-عن-مفاجأة-1072747175.html
دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة
دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة
تقوم أدمغتنا بعمل معقد كمراكز تحكم رئيسية بأجسادنا وذكرياتنا، اكتشف الباحثون الآن المزيد من التفاصيل حول كيفية إصلاح الدماغ للذكريات طويلة المدى في مراكز... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T14:44+0000
2023-01-26T14:44+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/13/1049884078_0:879:1475:1709_1920x0_80_0_0_fb536a044886a0794c9c4297f028fb3f.jpg
تبحث دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس، في "منطقة عدم اليقين" (زونا إنسيرتا) داخل الدماغ، لا نعرف الكثير عنها، لكننا نعلم أنها تتعامل مع تكوين الذاكرة جنبًا إلى جنب مع القشرة المخية الحديثة، الجزء الأكبر من القشرة الدماغية.تقول عالمة الأعصاب المشاركة في الدراسة آنا شرودر من جامعة فرايبورغ في ألمانيا: "كانت النتائج مذهلة، حوالي نصف نقاط الاشتباك العصبي طورت استجابات إيجابية أقوى أثناء التعلم، بينما النصف الآخر فعل العكس تمامًا".وأضافت شرودر: "عندما يشكل الدماغ الذكريات، فإنه يجمع كل من الإشارات التصاعدية القادمة من البيئة وإشارات تنازلية من أعلى إلى أسفل" التي يولدها بنفسه؛ قد تتأثر هذه الإشارات من أعلى إلى أسفل بأهدافنا الحالية أو تجاربنا السابقة.وتابعت شرودر: "عادةً ما تضيء الإشارات التنازلية أو تثيرها المسارات العصبية، في حين أن هذه الأنواع هي مثبطات، وتثبط وتعترض هذه المسارات حسب الحاجة".وتُظهر هذه الاختبارات ترميز منطقة زونا إنسيرتا للتجارب السابقة بطريقة خاصة ثنائية الاتجاه لم يتم رؤيتها من قبل حسب شرودر.ونوهت شرودر إلى أن "هذه التشابكات تشير إلى أن تنشيط المنطقة المصابة يجب أن يؤدي إلى إثارة صافية لدارات القشرة المخية الحديثة".وـردفت شرودر: "هذا كله علم أعصاب رفيع المستوى نسبيًا ، لكن الخلاصة هي أننا نعرف الآن المزيد عن كيفية تأثير منطقة دماغية غامضة على الذاكرة والقدرة على التعلم، وهي تفعل ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة تثير اهتمام العلماء بشكل خاص".وعلاوة على ذلك، يتم استهداف المنطقة بانتظام في علاجات داء باركنسون، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب مساعدتها في علاج الأعراض، يجب أن يساعد البحث المستقبلي مثل هذا البحث في حل هذا اللغز والعديد من الآخرين.وختمت شرودر: "في نهاية المطاف، نأمل أن تلهم هذه الدراسة أيضًا الباحثين الآخرين لمواصلة استكشاف دور التثبيط بعيد المدى في تنظيم وظيفة القشرة المخية الحديثة ، سواء من المنطقة المصابة أو من مصادر إضافية لم يتم تحديدها بعد"
https://sputnikarabic.ae/20230126/دراسة-تكشف-أسباب-السكتات-الدماغية-في-سن-مبكرة-لدى-السعوديين-1072729907.html
https://sputnikarabic.ae/20230116/اكتشاف-شبكة-مناطق-دماغية-مشتركة-بين-6-أمراض-نفسية-1072342935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/13/1049884078_0:741:1475:1847_1920x0_80_0_0_80e5037332d174fd09dfe05d7bab3817.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة: "منطقة عدم اليقين" الغامضة داخل الدماغ تكشف عن مفاجأة

14:44 GMT 26.01.2023
© Photo / pixabay/katjaنموذج دماغ بشري في المختبر
نموذج دماغ بشري في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Photo / pixabay/katja
تابعنا عبرTelegram
تقوم أدمغتنا بعمل معقد كمراكز تحكم رئيسية بأجسادنا وذكرياتنا، اكتشف الباحثون الآن المزيد من التفاصيل حول كيفية إصلاح الدماغ للذكريات طويلة المدى في مراكز التخزين لديه.
تبحث دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس، في "منطقة عدم اليقين" (زونا إنسيرتا) داخل الدماغ، لا نعرف الكثير عنها، لكننا نعلم أنها تتعامل مع تكوين الذاكرة جنبًا إلى جنب مع القشرة المخية الحديثة، الجزء الأكبر من القشرة الدماغية.
في اختبارات التعلم التي أجريت على الفئران، حلل الباحثون كيفية عمل الروابط بين المنطقة المصابة والقشرة المخية الحديثة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشابك (الروابط بين الخلايا العصبية) والتثبيط (إعادة توصيل نشاط الخلايا العصبية).
تقول عالمة الأعصاب المشاركة في الدراسة آنا شرودر من جامعة فرايبورغ في ألمانيا: "كانت النتائج مذهلة، حوالي نصف نقاط الاشتباك العصبي طورت استجابات إيجابية أقوى أثناء التعلم، بينما النصف الآخر فعل العكس تمامًا".
في الواقع، ما لاحظناه كان بالتالي إعادة توزيع كاملة للتثبيط داخل النظام بسبب التعلم.
وأضافت شرودر: "عندما يشكل الدماغ الذكريات، فإنه يجمع كل من الإشارات التصاعدية القادمة من البيئة وإشارات تنازلية من أعلى إلى أسفل" التي يولدها بنفسه؛ قد تتأثر هذه الإشارات من أعلى إلى أسفل بأهدافنا الحالية أو تجاربنا السابقة.
وتتعامل منطقة زونا إنسيرتا في نوع أقل شيوعًا من الإشارات التنازلية تسمى المسارات المثبطة طويلة المدى.
وتابعت شرودر: "عادةً ما تضيء الإشارات التنازلية أو تثيرها المسارات العصبية، في حين أن هذه الأنواع هي مثبطات، وتثبط وتعترض هذه المسارات حسب الحاجة".
ويعد تنوع نقاط القوة في نقاط الاشتباك العصبي وسلاسل الخلايا العصبية في الدماغ أمرًا ضروريًا لتكوين الذكريات، ومساعدة الدماغ على تحديد قيمة لما نمر به وكل ما يحدث لنا في مكان ما على نطاق لا يُنسى.
وتُظهر هذه الاختبارات ترميز منطقة زونا إنسيرتا للتجارب السابقة بطريقة خاصة ثنائية الاتجاه لم يتم رؤيتها من قبل حسب شرودر.
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
مجتمع
دراسة تكشف أسباب السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين
09:50 GMT
وأدت الاختبارات الإضافية التي تم فيها حظر مسارات منطقة زونا إنسيرتا إلى إعاقات في التعلم عند الفئران.
ونوهت شرودر إلى أن "هذه التشابكات تشير إلى أن تنشيط المنطقة المصابة يجب أن يؤدي إلى إثارة صافية لدارات القشرة المخية الحديثة".
ومع ذلك، فإن الجمع بين هذا وإعادة توزيع التثبيط الذي نراه مع التعلم يظهر أن هذا المسار من المحتمل أن يكون له عواقب حسابية أكثر ثراءً لمعالجة القشرة المخية الحديثة.
وـردفت شرودر: "هذا كله علم أعصاب رفيع المستوى نسبيًا ، لكن الخلاصة هي أننا نعرف الآن المزيد عن كيفية تأثير منطقة دماغية غامضة على الذاكرة والقدرة على التعلم، وهي تفعل ذلك بطريقة غريبة وغير متوقعة تثير اهتمام العلماء بشكل خاص".
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مجتمع
اكتشاف شبكة مناطق دماغية مشتركة بين 6 أمراض نفسية
16 يناير, 12:59 GMT
مع بحث المزيد من الدراسات في دور منطقة زونا إنسيرتا، بدأنا نفهم مدى تأثيرها: لقد تم الآن ربطها بالنوم والتغذية والألم والقلق.
وعلاوة على ذلك، يتم استهداف المنطقة بانتظام في علاجات داء باركنسون، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب مساعدتها في علاج الأعراض، يجب أن يساعد البحث المستقبلي مثل هذا البحث في حل هذا اللغز والعديد من الآخرين.
وختمت شرودر: "في نهاية المطاف، نأمل أن تلهم هذه الدراسة أيضًا الباحثين الآخرين لمواصلة استكشاف دور التثبيط بعيد المدى في تنظيم وظيفة القشرة المخية الحديثة ، سواء من المنطقة المصابة أو من مصادر إضافية لم يتم تحديدها بعد"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала