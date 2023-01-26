https://sputnikarabic.ae/20230126/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يوعز-برفع-حالة-التأهب-على-خلفية-التوترات-في-مخيم-جنين-1072743603.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز برفع حالة التأهب على خلفية التوترات في مخيم جنين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز برفع حالة التأهب على خلفية التوترات في مخيم جنين

أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، برفع حالة التأهب، بعد التوترات التي شهدها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، جراء عملية الاقتحام التي... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T13:30+0000

2023-01-26T13:30+0000

2023-01-26T13:30+0000

العالم العربي

رفع حالة التأهب

إسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أنهى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قبل قليل جلسة لتقييم الوضع العملياتي بمشاركة رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال الحكومة في المناطق بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز الشاباك".وأضاف "لقد أوعز رئيس الأركان برفع حالة التأهب ومواصلة النشاطات لإحباط الإرهاب وفق الحاجة".وأوضح أدرعي أن الاجتماع عرض تلخيصا أوليا لنشاط القوات الإسرائيلية صباح اليوم لإحباط "خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات تخريبية ضد مواطنين وأفراد قوات الأمن".هذا ويبحث الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" تخوّفًا من إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.وأوضح أن التخوف الإسرائيلي يأتي بعد دعوات من قطاع غزة للانتقام من نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص القوات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230126/بعد-مقتل-9-فلسطينيين-في-جنين-إسرائيل-تنشر-القبة-الحديدية-في-الجنوب-تخوفا-من-إطلاق-حماس-للصواريخ-1072740243.html

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العالم العربي, رفع حالة التأهب, إسرائيل