https://sputnikarabic.ae/20230126/رئيس-الوزراء-العراقي-يصل-فرنسا-على-رأس-وفد-حكومي-في-زيارة-رسمية-1072747967.html
رئيس الوزراء العراقي يصل فرنسا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية
رئيس الوزراء العراقي يصل فرنسا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:18+0000
2023-01-26T15:18+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن "السوداني وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".وأوضحت الخارجية العراقية، أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق في المستويين الثنائي.وتهدف الزيارة أيضا لاستمرار الدعم السياسي الدولي للعراق من طرف الحكومة الفرنسية، وتوظيف هذه العلاقة المتميزة على المستوى الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة واستعادة الأموال المهربة وتسليم المطلوبين والمساعدة الفنية في ملف إعادة النازحين.وخلال الزيارة سيتم بحث مشاركة الشركات الفرنسية في برامج إعادة الإعمار بصورة أكثر فاعلية ورفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في مقال له نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في وقت سابق، إن "الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا".
https://sputnikarabic.ae/20230125/رئيس-الوزراء-العراقي-يزور-فرنسا-لإجراء-محادثات-مع-ماكرون-1072707860.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رئيس الوزراء العراقي يصل فرنسا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية
15:18 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.
وقال
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن "السوداني وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".
وأوضحت الخارجية العراقية، أن الزيارة
تأتي في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق في المستويين الثنائي.
وتهدف الزيارة أيضا لاستمرار الدعم السياسي الدولي للعراق من طرف الحكومة الفرنسية، وتوظيف هذه العلاقة المتميزة على المستوى الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة واستعادة الأموال المهربة وتسليم المطلوبين والمساعدة الفنية في ملف إعادة النازحين.
وخلال الزيارة سيتم بحث مشاركة الشركات الفرنسية في برامج إعادة الإعمار بصورة أكثر فاعلية ورفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
قد أكد في مقال له نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في وقت سابق، إن "الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا".