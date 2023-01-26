https://sputnikarabic.ae/20230126/رئيس-لجنة-الدوما-للشؤون-الدولية-الدبابات-الأمريكية-لن-تساعد-في-تغيير-مسار-العملية-الخاصة-1072719113.html
رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية: الدبابات الأمريكية لن تساعد في تغيير مسار العملية الخاصة
رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية: الدبابات الأمريكية لن تساعد في تغيير مسار العملية الخاصة
أعلن رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T00:37+0000
2023-01-26T00:37+0000
2023-01-26T00:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء: إن "كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير وضع شبه جزيرة القرم أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، أي محاولة للاستيلاء على شبه الجزيرة ستلقى ردا قاسيا.. وأنا على يقين من أن الهجوم الروسي لن يوقفه إمداد آخر من الأسلحة الغربية".كما أشار إلى أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.وتابع، قائلا: "الغرب في الواقع، يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية وبأيدي النظام الدمية في كييف".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أن واشنطن سوف تزود أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز أبرامز لدعمها في الحرب الجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب الجنود على استخدامها في أقرب وقت ممكن.وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن عملية التدريب سوف تتم خارج الأراضي الأوكرانية، وأن تسليم الدبابات لكييف قد يستغرق شهورًا.وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/النرويج-تبدي-استعدادها-لتقديم-دبابات-لأوكرانيا-1072713641.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية: الدبابات الأمريكية لن تساعد في تغيير مسار العملية الخاصة
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أعلن رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سلوتسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء: إن "كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير وضع شبه جزيرة القرم أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، أي محاولة للاستيلاء على شبه الجزيرة ستلقى ردا قاسيا.. وأنا على يقين من أن الهجوم الروسي لن يوقفه إمداد آخر من الأسلحة الغربية".
كما أشار إلى أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.
وتابع، قائلا: "الغرب في الواقع، يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية وبأيدي النظام الدمية في كييف".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أن واشنطن سوف تزود أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز أبرامز
لدعمها في الحرب الجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب الجنود على استخدامها في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن عملية التدريب سوف تتم خارج الأراضي الأوكرانية، وأن تسليم الدبابات لكييف قد يستغرق شهورًا.
وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.