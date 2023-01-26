https://sputnikarabic.ae/20230126/روسيا-تنتج-صاروخا-متعدد-الأغراض-للمسيرات-الهجومية-1072741132.html
روسيا تنتج صاروخا متعدد الأغراض للمسيرات الهجومية
روسيا تنتج صاروخا متعدد الأغراض للمسيرات الهجومية
أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، عن تصنيع صاروخ "خا-إم دي- إي"، متعدد الأغراض، والذي يمكن استخدامه من الطائرات بدون طيار والسفن. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:48+0000
2023-01-26T12:48+0000
2023-01-26T12:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت مجلة "ناتسيونالني أبوروني" (الدفاع الوطني)، اليوم الخميس، أن شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، هي المصنع الرئيسي للأسلحة الصاروخية التي تتسلح بها الطائرات الحربية في روسيا.وجاء في مقالة المجلة لمدير شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، بوريس أوبنوسوف، أنه "أثناء العمل على تصنيع منتجات جديدة، يأخذ مصممو الشركة في الاعتبار متطلبات العصر".وتعد شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" المصنع الرئيسي لصواريخ الطائرات الحربية في روسيا.ويقول أوبنوسوف: "دور الأسلحة عالية الدقة في النزاعات المحلية سينمو في المستقبل، ويأخذ مصممونا في الاعتبار جميع الاتجاهات في تطوير الأسلحة الدقيقة، كالانتقال إلى السرعات الفائقة وفرط الصوتية، وزيادة القوة والدقة وسرعة التوجيه، وتقليل الأبعاد، وتحسين الانتقائية في تحديد الهدف".هذا وكانت شركة "كرونشتادت" الروسية عرضت لأول مرة في منتدى "آرميا -2000"، نموذجًا لمسيرة "غروم" الثقيلة.وكذلك تم عرض العديد من الأسلحة الهجومية الجوية، قدمتها شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وبشكل خاص، عرض لأول مرة في معرض مفتوح نموذج لصاروخ موجه تحت اسم "المنتج 85"، وهو نموذج أولي من صاروخ "خا-إم دي- إي"، الموجه وقصير المدى ومتعدد الأغراض".وفقًا للمصادر المتاحة، يمكن لصاروخ "خا-إم دي- إي" ضرب أهداف فردية صغيرة الحجم، وجماعية.ويبلغ وزن الصاروخ 110 كغم، ويزن الرأس الحربي شديد الانفجار 30 كغم، ويمكن لـ "خا-إم دي- إي"، إصابة أهداف على مسافات تصل إلى 40 كيلومترًا.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-في-دونيتسك-1072732633.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا تنتج صاروخا متعدد الأغراض للمسيرات الهجومية
12:48 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، عن تصنيع صاروخ "خا-إم دي- إي"، متعدد الأغراض، والذي يمكن استخدامه من الطائرات بدون طيار والسفن.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت مجلة "ناتسيونالني أبوروني
" (الدفاع الوطني)، اليوم الخميس، أن شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، هي المصنع الرئيسي للأسلحة الصاروخية التي تتسلح بها الطائرات الحربية في روسيا.
وجاء في مقالة المجلة لمدير شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، بوريس أوبنوسوف، أنه "أثناء العمل على تصنيع منتجات جديدة، يأخذ مصممو الشركة في الاعتبار متطلبات العصر".
لذلك، بالنسبة للطائرات بدون طيار، التي تلقت مؤخرًا زخمًا قويًا للتطوير، تم تصنيع صاروخ "خا- إم دي- إي" الموجه ومتعدد الأغراض، والذي يمكن استخدامه من الطائرات بدون طيار وأسطح السفن.
وتعد شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" المصنع الرئيسي لصواريخ الطائرات الحربية في روسيا.
وتوجد ثلاثة أنواع، بحسب المقالة، لصناعة رأس الصاروخ الموجه عبر الليزر- موجه ليزر شبه نشط لرأس الصاروخ "خا-إم دي- إي 1"، ورادار نشط لـ "خا-دي إم- إي 2"، ورادار سلبي لـ "خيا-دي إم- إي 3".
ويقول أوبنوسوف: "دور الأسلحة عالية الدقة في النزاعات المحلية سينمو في المستقبل، ويأخذ مصممونا في الاعتبار جميع الاتجاهات في تطوير الأسلحة الدقيقة، كالانتقال إلى السرعات الفائقة وفرط الصوتية، وزيادة القوة والدقة وسرعة التوجيه، وتقليل الأبعاد، وتحسين الانتقائية في تحديد الهدف".
نحن نعمل على تحسين ذكاء الذخيرة وصولًا لإنشاء أنظمة أسلحة ذكية للشبكة تُستخدم في إطلاق الصواريخ، نحن نعلّم الأسلحة عالية الدقة اتخاذ القرارات، بما في ذلك اختيار هدف حقيقي في بيئة يسودها التشويش.
هذا وكانت شركة "كرونشتادت" الروسية عرضت لأول مرة في منتدى "آرميا -2000"، نموذجًا لمسيرة "غروم" الثقيلة.
وكذلك تم عرض العديد من الأسلحة الهجومية الجوية، قدمتها شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وبشكل خاص، عرض لأول مرة في معرض مفتوح نموذج لصاروخ موجه تحت اسم "المنتج 85"، وهو نموذج أولي من صاروخ "خا-إم دي- إي"، الموجه وقصير المدى ومتعدد الأغراض".
وفقًا للمصادر المتاحة، يمكن لصاروخ "خا-إم دي- إي" ضرب أهداف فردية صغيرة الحجم، وجماعية.
ويبلغ وزن الصاروخ 110 كغم، ويزن الرأس الحربي
شديد الانفجار 30 كغم، ويمكن لـ "خا-إم دي- إي"، إصابة أهداف على مسافات تصل إلى 40 كيلومترًا.