https://sputnikarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات جوية تكتيكية مشتركة على أراضي الدولتين
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات جوية تكتيكية مشتركة على أراضي الدولتين
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية إن مينسك وموسكو، كجزء من مناورة طيران تكتيكية مشتركة للقوات المسلحة لدولة الاتحاد، تعملان على نقل الطيران إلى... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:56+0000
2023-01-26T07:56+0000
2023-01-26T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تمارين
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان: "كجزء من تمرين الطيران التكتيكي المشترك للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية، فإن المسائل المتعلقة بنقل المستويات الجوية لوحدات الطيران البيلاروسية والروسية إلى مطارات عملياتية، بما في ذلك تلك الموجودة على أراضي روسيا، يجري العمل عليها".وأضاف البيان أن الأطقم الجوية كأهداف تحكم لفحص قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة.وتجري روسيا وبيلاروسيا مناورات جوية تكتيكية تستمر لمدة أسبوعين تشارك فيها جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة لمينسك، وذلك بدءا من 16 من يناير/كانون الثاني حتى الأول من شهر فبراير/شباط المقبل.وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، بأنه من 16 يناير إلى 1 فبراير، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا.وقالت وزارة الدفاع إنه "خلال التدريبات الجوية التكتيكية، ستشارك جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/روسيا-وبيلاروس-تجريان-تدريبات-جوية-مشتركة-بدءا-من-16-يناير-الجاري-1072052074.html
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روسيا, تمارين, عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, تمارين, عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات جوية تكتيكية مشتركة على أراضي الدولتين
07:56 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية إن مينسك وموسكو، كجزء من مناورة طيران تكتيكية مشتركة للقوات المسلحة لدولة الاتحاد، تعملان على نقل الطيران إلى المطارات التشغيلية، بما في ذلك الأراضي الروسية
وقالت الوزارة في بيان: "كجزء من تمرين الطيران التكتيكي المشترك للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية، فإن المسائل المتعلقة بنقل المستويات الجوية لوحدات الطيران البيلاروسية والروسية إلى مطارات عملياتية، بما في ذلك تلك الموجودة على أراضي روسيا، يجري العمل عليها".
وأضاف البيان أن الأطقم الجوية كأهداف تحكم لفحص قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة.
وتابعت: "في حقل بريستسكي للتدريب، توفر أطقم طائرات الهليكوبتر هبوطًا بالمظلات وبغير المظلات لوحدات قوات العمليات الخاصة".
وتجري روسيا وبيلاروسيا مناورات جوية تكتيكية تستمر لمدة أسبوعين تشارك فيها جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة لمينسك، وذلك بدءا من 16 من يناير/كانون الثاني حتى الأول من شهر فبراير/شباط المقبل.
وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، بأنه من 16 يناير إلى 1 فبراير، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع إنه "خلال التدريبات الجوية التكتيكية، ستشارك جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.