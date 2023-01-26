https://sputnikarabic.ae/20230126/روغوزين-روبوت-ماركر-سيتمكن-من-ضرب-دبابات-أبرامز-وليوبارد-تلقائيا-1072719872.html

روغوزين: روبوت "ماركر" سيتمكن من ضرب دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" تلقائيا

روغوزين: روبوت "ماركر" سيتمكن من ضرب دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" تلقائيا

أعلن المدير العام السابق لشركة "روس كوسموس" ورئيس الفرقة الخاصة من المستشارين العسكريين "ذئاب القيصر" دميتري روغوزين، بأن النسخة القتالية من روبوت "ماركر"،... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T03:05+0000

2023-01-26T03:05+0000

2023-01-26T03:05+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069439539_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_fd4e076ce14030523b7d6c8d6388ebae.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك" إن "النسخة القتالية من روبوت ماركر، تحتوي على كتالوج إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف في كل من النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، وبناء عليه، يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائيا".وأضاف: "على سبيل المثال، بمجرد تسليم شحنات دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية، سيتلقى ماركر، صورة إلكترونية مناسبة وسيكون قادر على اكتشاف وضرب الدبابات الأميركية والألمانية تلقائيا باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".وكشف روغوزين أن "ماركر" يمكنه أيضا تحديد أولويات الأهداف تلقائيا.وتابع، قائلا: "لنفترض أنه اكتشف دبابة "تي 64 " وناقلة أفراد مدرعة وبعض المعدات الأجنبية على خط التماس، سيختار الروبوت بشكل مستقل هدفا حسب الأولوية، أيهما هو الأكثر أهمية، ويضربه بقوة النيران المناسبة".وأعلن روغوزين، أنه سيتم تسليم أربعة روبوتات من طراز "ماركر" إلى دونباس في فبراير، في نسخ الاستطلاع والضرب، أولا، سيتم اختبارها في ساحة التدريب، وبعد إزالة الأخطاء المحتملة، سيتم إرسالها إلى ساحة المواجهة.يذكر أن روبوتات "ماركر" الروسية تمتلك وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة "أندرويدنايا تيخنكا".ويمتلك الروبوت الذي يزن حوالي 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.

https://sputnikarabic.ae/20230126/زيلينسكي-يدعو-الناتو-إلى-توريد-الصواريخ-بعيدة-المدى-والطائرات-إلى-كييف-1072719622.html

https://sputnikarabic.ae/20230126/المستشار-الألماني-الصراع-في-أوكرانيا-لن-ينتهي-قريبا-على-الرغم-من-توريد-الدبابات-1072719726.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم