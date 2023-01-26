عربي
https://sputnikarabic.ae/20230126/سوريا-مقتل-طبيب-وشرطيان-خلال-اشتباكات-بين-قوات-الأمن-ومجموعة-مسلحة-1072761078.html
مقتل طبيب وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في درعا
مقتل طبيب وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في درعا
قُتل طبيب وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في مدينة درعا جنوب غربي البلاد. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T21:26+0000
2023-01-26T21:28+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070210536_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_657d2a78a5dbb3af1a75d6ca5b1bcade.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن "طبيبًا قتل في مدينة درعا إثر إصابته بطلق ناري طائش نتيجة اشتباك بين مجموعة مسلحة ومجموعة أمنية".وأضاف المصدر أن "الاشتباكات بدأت بحدود الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، قرب مشفى الشرق عند دوار الدلة المتاخم لحي النازحين وسط مدينة درعا، وأسفرت أيضا عن مقتل شرطيين اثنين".وأوضح المصدر أن "المجموعة المسلحة تعمل بتجارة المخدرات ولاذت بالفرار وتمت مصادرة السيارة التي كانت تستخدمها المجموعة".وكانت السلطات السورية قد أعلنت، الجمعة الماضية، مقتل أحد قياديي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في عملية شنتها الأجهزة الأمنية السورية بريف درعا.ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن مصدر أمني سوري قوله إن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي".وأضاف "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي، وهو محمد علي الشاغوري الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية لتنظيم داعش، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات، التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".وأوضح المصدر الأمني، أن العملية أسفرت عن مقتل مرافقي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي؛ وذلك في اقتحام مقرهم في البلدة، والاشتباك المباشر معهم، ومصادرة أسلحتهم الفردية.وفي 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت الداخلية السورية مقتل ضابط برتبة رائد، من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة شرطيين من قوة وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين؛ في انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، لدى مرورهم بالقرب منها.وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية، من تفجيرات واغتيالات تستهد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة؛ وذلك على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة، برعاية روسية، عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221229/ضبط-صواريخ-لاو-أمريكية-داخل-مستودع-أسلحة-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-ريف-درعا-1071737519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070210536_0:278:540:683_1920x0_80_0_0_c11ae6c148fbfe13b5cdf2f94342da1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل طبيب وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في درعا

21:26 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 21:28 GMT 26.01.2023)
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
تابعنا عبرTelegram
قُتل طبيب وشرطيان خلال اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في مدينة درعا جنوب غربي البلاد.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن "طبيبًا قتل في مدينة درعا إثر إصابته بطلق ناري طائش نتيجة اشتباك بين مجموعة مسلحة ومجموعة أمنية".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات بدأت بحدود الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، قرب مشفى الشرق عند دوار الدلة المتاخم لحي النازحين وسط مدينة درعا، وأسفرت أيضا عن مقتل شرطيين اثنين".

وأوضح المصدر أن "المجموعة المسلحة تعمل بتجارة المخدرات ولاذت بالفرار وتمت مصادرة السيارة التي كانت تستخدمها المجموعة".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت، الجمعة الماضية، مقتل أحد قياديي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في عملية شنتها الأجهزة الأمنية السورية بريف درعا.
ضبط صواريخ لاو أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
ضبط صواريخ "لاو" أمريكية داخل مستودع أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
29 ديسمبر 2022, 13:52 GMT
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن مصدر أمني سوري قوله إن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي".

وأضاف "العملية أسفرت عن مقتل أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي، وهو محمد علي الشاغوري الملقب بأبو عمر الشاغوري، أحد القيادات المتبقية لتنظيم داعش، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات، التي كانت تجري في ريف درعا الغربي".

وأوضح المصدر الأمني، أن العملية أسفرت عن مقتل مرافقي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي؛ وذلك في اقتحام مقرهم في البلدة، والاشتباك المباشر معهم، ومصادرة أسلحتهم الفردية.

وفي 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت الداخلية السورية مقتل ضابط برتبة رائد، من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة شرطيين من قوة وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين؛ في انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، لدى مرورهم بالقرب منها.

وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية، من تفجيرات واغتيالات تستهد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة؛ وذلك على الرغم من عملية التسوية، التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة، برعاية روسية، عام 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала