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https://sputnikarabic.ae/20230126/سياسي-فرنسي-ماكرون-يتعرض-لضغوط-لإرسال-دبابات-لوكلير-إلى-زيلينسكي-1072742125.html
سياسي فرنسي: ماكرون يتعرض لضغوط لإرسال دبابات "لوكلير" إلى زيلينسكي
سياسي فرنسي: ماكرون يتعرض لضغوط لإرسال دبابات "لوكلير" إلى زيلينسكي
قال زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" فلوريان فيليبو، اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط لإرسال دبابات من طراز "لوكلير" إلى نظام كييف. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T13:10+0000
2023-01-26T13:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب فيليبو، على حسابه في "تويتر": "يبدو أن ماكرون يتعرض لضغوط لإرسال دبابات لوكلير إلى زيلينسكي".داعياُ للضغط على ماكرون حتى لا يرسل دبابات إلى أوكرانيا.هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، إنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات "لوكلير" الفرنسية.وأرسلت باريس مؤخراً إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر عيار 155ملم ونظامي دفاع جوي كروتالي. و18 مدفعاً من طراز قيصر.وأكد ماكرون أن فرنسا، إلى جانب الدنمارك، تعمل على توريد ستة مدافع سيزار (قيصر) أخرى إلى أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه تم إرسال أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات من طراز، ميسترال وميلانو وحوالي 60 ناقلة جند مدرعة وألغام مضادة للدبابات 2"أيه2" إلى أوكرانيا.وبالإضافة إلى الأسلحة، زودت فرنسا أوكرانيا بالوقود والقذائف والطلقات ومجموعات الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات العسكرية.
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

سياسي فرنسي: ماكرون يتعرض لضغوط لإرسال دبابات "لوكلير" إلى زيلينسكي

13:10 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 26.01.2023)
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUدبابة لوكلير الفرنسية
دبابة لوكلير الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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قال زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" فلوريان فيليبو، اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط لإرسال دبابات من طراز "لوكلير" إلى نظام كييف.
موسكو - سبوتنيك. وكتب فيليبو، على حسابه في "تويتر": "يبدو أن ماكرون يتعرض لضغوط لإرسال دبابات لوكلير إلى زيلينسكي".
داعياُ للضغط على ماكرون حتى لا يرسل دبابات إلى أوكرانيا.
وأضاف، "نحن مع السلام، ضد التصعيد المجنون للصراع، الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة: لا دبابات لزيلينسكي!".
هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، إنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات "لوكلير" الفرنسية.
وأرسلت باريس مؤخراً إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر عيار 155ملم ونظامي دفاع جوي كروتالي. و18 مدفعاً من طراز قيصر.
وأكد ماكرون أن فرنسا، إلى جانب الدنمارك، تعمل على توريد ستة مدافع سيزار (قيصر) أخرى إلى أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه تم إرسال أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات من طراز، ميسترال وميلانو وحوالي 60 ناقلة جند مدرعة وألغام مضادة للدبابات 2"أيه2" إلى أوكرانيا.
وبالإضافة إلى الأسلحة، زودت فرنسا أوكرانيا بالوقود والقذائف والطلقات ومجموعات الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات العسكرية.
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