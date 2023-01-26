https://sputnikarabic.ae/20230126/سياسي-فرنسي-يصف-زيلينسكي-بـالمجنون-بعد-مطالبة-الغرب-بصواريخ-بعيدة-المدى-وطائرات-مقاتلة-1072720214.html
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
وصف فلوريان فيليبو، وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"،فلاديمير زيلينسكي، بـ "المجنون"، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T04:11+0000
2023-01-26T04:11+0000
2023-01-26T04:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
باريس - سبوتنيك. وكتب فيليبو على حسابه في "تويتر": "في أقرب وقت ممكن، يطالب زيلينسكي الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. بعد ذلك ترسانتنا النووية، أم ماذا؟! إلى أي مدى سنتبع هذا الرجل المجنون؟ حتى حرب عالمية نووية؟!".وطالب فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي.ووصف قرارات بروكسل في مجال الطاقة بالجنون والإجراءات التقييدية بالغبية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يؤكدون-من-جديد-الحاجة-إلى-مواصلة-الدعم-لأوكرانيا-1072720069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
تابعنا عبر
وصف فلوريان فيليبو، وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"،فلاديمير زيلينسكي، بـ "المجنون"، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
باريس - سبوتنيك
. وكتب فيليبو على حسابه في "تويتر": "في أقرب وقت ممكن، يطالب زيلينسكي الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. بعد ذلك ترسانتنا النووية، أم ماذا؟! إلى أي مدى سنتبع هذا الرجل المجنون؟ حتى حرب عالمية نووية؟!".
وطالب فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.
وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.
في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا
من قبل الاتحاد الأوروبي.
ووصف قرارات بروكسل في مجال الطاقة بالجنون والإجراءات التقييدية بالغبية.