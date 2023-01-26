https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-بولندا-أرسلت-سرا-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-على-شكل-قطع-غيار-1072739378.html
صحيفة: بولندا أرسلت سرا مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا على شكل قطع غيار
صحيفة: بولندا أرسلت سرا مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا على شكل قطع غيار
نقلت الصحيفة البولندية "Dziennik Gazeta Prawna" عن مصادر حكومية أن بولندا سلمت سرا عدة مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا في الربيع الماضي على شكل قطع غيار. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:07+0000
2023-01-26T12:07+0000
2023-01-26T12:08+0000
رصد عسكري
بولندا
أخبار أوكرانيا
العالم
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يذكر أنه تم تسليم المقاتلات إلى الجانب الأوكراني على أجزاء. تمت مناقشة إمكانية إرسال ميغ-29 إلى كييف في أبريل/نيسان الماضي. ومع ذلك، أكدت السلطات البولندية أن عمليات التسليم هذه لم تتحقق.تم تصميم المقاتلة السوفيتية والروسية "ميغ-29" لاكتساب التفوق الجوي، وكذلك لتدمير الأهداف الأرضية الصغيرة.وتدخل مقاتلة "ميغ-29" في خدمة أكثر من 25 دولة حول العالم، كما شاركت في العديد من الصراعات العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
صحيفة: بولندا أرسلت سرا مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا على شكل قطع غيار
12:07 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
نقلت الصحيفة البولندية "Dziennik Gazeta Prawna" عن مصادر حكومية أن بولندا سلمت سرا عدة مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا في الربيع الماضي على شكل قطع غيار.
يذكر أنه تم تسليم المقاتلات إلى الجانب الأوكراني على أجزاء. تمت مناقشة إمكانية إرسال ميغ-29 إلى كييف
في أبريل/نيسان الماضي. ومع ذلك، أكدت السلطات البولندية أن عمليات التسليم هذه لم تتحقق.
تم تصميم المقاتلة السوفيتية والروسية "ميغ-29" لاكتساب التفوق الجوي، وكذلك لتدمير الأهداف الأرضية الصغيرة.
وتدخل مقاتلة "ميغ-29" في خدمة أكثر من 25 دولة حول العالم، كما شاركت في العديد من الصراعات العسكرية.