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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-قذائف-أقوى-مدفع-في-العالم-مالكا-تدمر-أي-دبابة-1072728756.html
صحيفة: قذائف أقوى مدفع في العالم "مالكا" تدمر أي دبابة
صحيفة: قذائف أقوى مدفع في العالم "مالكا" تدمر أي دبابة
يمكن لجميع أنظمة المدفعية الروسية، بما في ذلك القوية "2إس7إم" (مالكا)، تدمير دبابات العدو بنيران مباشرة. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T09:12+0000
2023-01-26T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تشمل حمولة الذخيرة لبعض المدافع، على سبيل المثال "2إس1" "(غفوزديكا)، ذخيرة تراكمية قادرة على التسبب بالكثير من المتاعب لمركبات العدو المدرعة. على سبيل المثال، يمكن لمقذوفاتها الدوارة وغير الدوارة الوصول إلى الأهداف على مسافات تصل إلى 2000 متر، أو اختراق دروع سميكة بدرجة كافية أو تعطيل عناصر هيكلية خارجية مختلفة، مثل الهياكل السفلية: العجلات والجنازير.قبل عدة سنوات، أفادت الأنباء أنه خلال التدريبات التي استخدمت فيها مدافع ثقيلة ذاتية الدفع تزن 45 طنا من طراز "2إس7إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، تم لأول مرة التدرب على تقنيات إطلاق نار مباشر، حيث قامت مجموعة مدرعة "معادية" باختراق خط الدفاع ودمرتها المدفعية.كانت ضربة واحدة من مدفعية ذاتية الحركة مموهة بشكل جيد من استخدام مقذوف عيار 203 ملم كافية للقضاء على فرقة الدبابات. كانت النيران تطلق على أهداف افتراضية. ولكن حتى في الحقيقة، فإن ضربة واحدة باستخدام مقذوف يزيد وزنه عن 100 كغ ستحول أي دبابة أبرامز أو تشالنجر 2 أو ليوبارد 2 إلى خردة معدنية، وفقا للصحيفة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: قذائف أقوى مدفع في العالم "مالكا" تدمر أي دبابة

09:12 GMT 26.01.2023
© Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من طراز "مالكا"
مدفع ذاتي الحركة من طراز مالكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Grigoriy Sisoev
/
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يمكن لجميع أنظمة المدفعية الروسية، بما في ذلك القوية "2إس7إم" (مالكا)، تدمير دبابات العدو بنيران مباشرة.
تشمل حمولة الذخيرة لبعض المدافع، على سبيل المثال "2إس1" "(غفوزديكا)، ذخيرة تراكمية قادرة على التسبب بالكثير من المتاعب لمركبات العدو المدرعة. على سبيل المثال، يمكن لمقذوفاتها الدوارة وغير الدوارة الوصول إلى الأهداف على مسافات تصل إلى 2000 متر، أو اختراق دروع سميكة بدرجة كافية أو تعطيل عناصر هيكلية خارجية مختلفة، مثل الهياكل السفلية: العجلات والجنازير.

تكفي الضربة المباشرة بقذيفة شديدة الانفجار لتعطيل أي دبابة حديثة. خلال النزاعات العسكرية على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، تم تسجيل حالات عندما قامت طلقات المدفعية الذاتية الدفع من طراز "2إس19" (مستا-إس) بانتزاع الأبراج من الدبابات، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

قبل عدة سنوات، أفادت الأنباء أنه خلال التدريبات التي استخدمت فيها مدافع ثقيلة ذاتية الدفع تزن 45 طنا من طراز "2إس7إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، تم لأول مرة التدرب على تقنيات إطلاق نار مباشر، حيث قامت مجموعة مدرعة "معادية" باختراق خط الدفاع ودمرتها المدفعية.
كانت ضربة واحدة من مدفعية ذاتية الحركة مموهة بشكل جيد من استخدام مقذوف عيار 203 ملم كافية للقضاء على فرقة الدبابات. كانت النيران تطلق على أهداف افتراضية. ولكن حتى في الحقيقة، فإن ضربة واحدة باستخدام مقذوف يزيد وزنه عن 100 كغ ستحول أي دبابة أبرامز أو تشالنجر 2 أو ليوبارد 2 إلى خردة معدنية، وفقا للصحيفة.
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