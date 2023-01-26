https://sputnikarabic.ae/20230126/صربيا-سيكون-من-الخطأ-أن-ننضم-للعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1072757025.html

صربيا: سيكون من الخطأ أن ننضم للعقوبات الغربية ضد روسيا

صربيا: سيكون من الخطأ أن ننضم للعقوبات الغربية ضد روسيا

قال النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، اليوم الخميس، إن انضمام بلاده إلى الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا سيكون أمرا خاطئا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T19:12+0000

2023-01-26T19:12+0000

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بلغراد - سبوتنيك. وبرر ذلك بأن موسكو تدعم صربيا بشأن قضية كوسوفو، على الرغم من أن بلغراد لا تعترف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وأضاف داتشيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة: "سيكون من الخطأ أن تفرض صربيا عقوبات على روسيا".وتابع: "كما تعلمون، لم ننضم إلى العقوبات ضد روسيا بسبب مصالحنا الوطنية ومصالح الدولة والاقتصاد، ولأسباب التعاون، ولكن أيضا بسبب قضية صربيا مع وحدة أراضيها وسيادة كوسوفو، والتي دعمت فيها روسيا بلغراد".وأكد داتشيتش أن صربيا وتركيا تتطلعان لأن تكونا قوى بناءة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، وأن الانحياز إلى أي جانب في النزاعات ليس في مصلحتهما.وأشار إلى أن بلغراد ستبذل قصارى جهدها للتعبير عن رفضها "لانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا". ويوم الأربعاء، قال داتشيتش في مقابلة تلفزيونية إن بلغراد قد تغير موقفها من العقوبات ضد روسيا إذا كان ذلك في مصلحة صربيا.

https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html

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