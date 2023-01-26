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صندوق النقد الدولي يناقش تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات
صندوق النقد الدولي يناقش تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات
أفادت وسائل إعلام غربية بأن صندوق النقد الدولي يدرس تمويل أوكرانيا بحزمة مساعدات لمدى عدة سنوات تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T20:23+0000
2023-01-26T20:23+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن "الخطة تتضمن تغييرات في قواعد الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي".ويعتمد تحويل الأموال على موافقة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وكذلك على دائني أوكرانيا، مما يضمن قدرة البلاد على تحمل الديون.وسمح رئيس صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بطباعة ما يصل إلى 50 مليار غريفنيا (عملة أوكرانيا) في الربع الأول من العام المقبل في حال حدوث "عجز مؤقت في التمويل الخارجي".
https://sputnikarabic.ae/20230125/الأمم-المتحدة-انكماش-الاقتصاد-الأوكراني-بأكثر-من-30-في-عام-2022--1072713753.html
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أخبار أوكرانيا, اقتصاد
أخبار أوكرانيا, اقتصاد

صندوق النقد الدولي يناقش تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات

20:23 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن صندوق النقد الدولي يدرس تمويل أوكرانيا بحزمة مساعدات لمدى عدة سنوات تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن "الخطة تتضمن تغييرات في قواعد الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي".
بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من الحكومة الأوكرانية اتخاذ عدد من تدابير السياسة العامة بالإضافة إلى الانتهاء بنجاح من برنامج صندوق النقد الدولي غير النقدي الذي يمتد لأربعة أشهر والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
ويعتمد تحويل الأموال على موافقة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وكذلك على دائني أوكرانيا، مما يضمن قدرة البلاد على تحمل الديون.
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وفي حال الموافقة عليه، سيوفر البرنامج الذي يمتد لثلاث أو أربع سنوات ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار في السنة الأولى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الخطة بحلول نهاية مارس/ آذار.

وسمح رئيس صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بطباعة ما يصل إلى 50 مليار غريفنيا (عملة أوكرانيا) في الربع الأول من العام المقبل في حال حدوث "عجز مؤقت في التمويل الخارجي".
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