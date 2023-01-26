https://sputnikarabic.ae/20230126/صندوق-النقد-الدولي-يناقش-تزويد-أوكرانيا-بمليارات-الدولارات-1072759897.html

صندوق النقد الدولي يناقش تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات

صندوق النقد الدولي يناقش تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات

أفادت وسائل إعلام غربية بأن صندوق النقد الدولي يدرس تمويل أوكرانيا بحزمة مساعدات لمدى عدة سنوات تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T20:23+0000

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أخبار أوكرانيا

اقتصاد

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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن "الخطة تتضمن تغييرات في قواعد الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي".ويعتمد تحويل الأموال على موافقة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وكذلك على دائني أوكرانيا، مما يضمن قدرة البلاد على تحمل الديون.وسمح رئيس صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بطباعة ما يصل إلى 50 مليار غريفنيا (عملة أوكرانيا) في الربع الأول من العام المقبل في حال حدوث "عجز مؤقت في التمويل الخارجي".

https://sputnikarabic.ae/20230125/الأمم-المتحدة-انكماش-الاقتصاد-الأوكراني-بأكثر-من-30-في-عام-2022--1072713753.html

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