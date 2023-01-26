https://sputnikarabic.ae/20230126/صياد-الليل-ذو-الكرة-الغريبة-ينتظر-وصول-ليوبارد-وتشالنجر--1072742778.html

"صياد الليل" ذو الكرة الغريبة ينتظر وصول "ليوبارد" و"تشالنجر"

"صياد الليل" ذو الكرة الغريبة ينتظر وصول "ليوبارد" و"تشالنجر"

تصدرت أنباء إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وسائل الإعلام العالمية، حيث بدأ الكثيرون بتقديم التكهنات حول فاعليتها وأدائها، لكن صحيفة متخصصة بالشؤون... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T14:02+0000

2023-01-26T14:02+0000

2023-01-26T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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قدمت الكثير من وسائل الإعلام العالمية مجموعة كبيرة من التحليلات حول فاعلية وتأثير دخول الدبابات الألمانية الحلبة الأوكرانية، لكن بعض الصحف والمحللين أكدوا أن الدبابات الغربية ستواجه معضلة حقيقية في الساحة الأوكرانية."صياد الليل"... قناص الدباباتنشرت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري قبل أيام تقريرا حمل عنوان "مروحية مي 28 تصيد الدبابات الأوكرانية"، مقدمة شرحا عن ميزات المروحية الفريدة التي أكسبتها لقبها الشهير "صياد الليل"، حث أثبتت هذه المروحية كفاءتها في أكثر من مكان حول العالم.ظهرت الحوامة في العملية العسكرية الروسية الخاصة لأول مرة في مارس عام 2022 الماضي، حيث شاركت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام الحوامة بقصف مواقع لقوات نظام كييف في أوكرانيا.الحوامة مزودة بصاروخ يجعلها "أخطر مروحية في العالم"اعتبر ظهور صاروخ "9 إم 123"، في عام 2021 ضمن أسلحة المروحية "مي- 28 إن إم" بمثابة مفاجأة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا". وذلك لأن هذا الصاروخ تابع لفئة صواريخ "خريزانتيما"، وهو سلاح أرضي مضاد للدبابات. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما تم تجهيز المروحية به.حيث اعتبر خبراء السلاح أن تعديل الصاروخ "9 إم 123" لإطلاقه من متن حوامة بمثابة مفاجأة، حيث يتمتع الصاروخ بقدرات كبيرة جدا.أعلنت شركة "كلاشنيكوف" في يوليو/ حزيران عام 2021، أنه "في الوقت الحالي، يدرس اختصاصيو كلاشينكوف إمكانية تكييف صواريخ فيخر لاستخدامها على أحدث المروحيات مي28إن إيه ومي-35بي، وكذلك الطائرات المسيرة "أوريون- إيه".زيادة سرعة المروحية وترسانة من الصواريخيقول أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، في أغسطس/ آب عام 2020، إنه "خلال الاختبارات، وصل مختبر الطيران على أساس مروحية مي-24، والمجهز بمجموعة من الشفرات الجديدة، إلى سرعة تزيد عن 400 كيلومتر في الساعة دون إجراء أي تغييرات تخطيطية على تصميم المروحية".وأشار أيضًا إلى أن المطورين تمكنوا من الحفاظ على مستوى منخفض من الاهتزازات والأحمال، مما يشير إلى الإمكانات العالية للشفرة الجديدة.وأعلن مصدر في صناعة الطائرات لوكالة "سبوتنيك"، عام 2021، أن أحدث مروحية روسية مقاتلة من طراز "مي-28إن إم" ستكون قادرة على حمل ما يصل إلى أربعة صواريخ كروز بعيدة المدى، وستكون قدراتها الهجومية مماثلة لقاذفات الخطوط الأمامية.ووفقا له، فإن "استخدام الصواريخ المجنحة سيوسع بشكل كبير القدرات القتالية لطائرة "مي-28إن إم" من حيث التدمير عالي الدقة لمراكز قيادة العدو، ومستودعات الأسلحة، والبنية التحتية العسكرية الهامة الأخرى وتكديس القوى العاملة".وأضاف المصدر أنه لا توجد مروحية أخرى في العالم اليوم لديها صواريخ كروز بمثل هذا المدى والقوة كأسلحة أساسية من أسلحة الطيران الخاصة بها."الصياد اليلي الخارق" مدمر القوى العاملة على الأرضوأشار أن "القدرة على حمل أربعة صواريخ كروز دفعة واحدة تضع طائرات مي-28إن إم في نفس مستوى قاذفات الخطوط الأمامية من خلال نوع الأهداف التي تضربها"."كرة غريبة" على الأنف والمروحة وقدرة على تلقي المقذوفات قال العقيد إيغور رومانوف، قائد طيران الجيش في القوات الجوية الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، إن اختبارات المروحية الهجومية من طراز"مي-28 إن إم" شارفت على الانتهاء في روسيا.توفر قمرة القيادة المدرعة للطاقم الحماية من الرصاص الخارق للدروع، حيث جهزت حجرة الملاحة بنظام تحكم. لذلك، حتى إذا دخلت قذيفة إلى قمرة القيادة وقتل الطيار، فسيكون الملاح قادرا على السيطرة على المروحية.

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رصد عسكري, روسيا