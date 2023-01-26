عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230126/علماء-يتوصلون-لعلاج-اكتئاب-الشباب-باستخدام-تكنولوجيا-جديدة-1072738526.html
علماء يتوصلون لعلاج اكتئاب الشباب باستخدام تكنولوجيا جديدة
علماء يتوصلون لعلاج اكتئاب الشباب باستخدام تكنولوجيا جديدة
توصلت دراسة جديدة في جامعة سيمون فريزر الكندية إلى نتائج واعدة، حول استخدام مناهج التكنولوجيا العصبية لعلاج الاكتئاب لدى الشباب. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:43+0000
2023-01-26T11:51+0000
مجتمع
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103553/75/1035537551_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d61c84172dc2c9026cd7997fd5face07.jpg
وقام الباحثون بقيادة فاراناك فرزان بتقييم النتائج السريرية والفيزيولوجية العصبية لاستخدام مزيج من تحفيز الدماغ والتمارين المعرفية كعلاج لاضطراب الاكتئاب الحاد والتي أجريت على 26 مشاركًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا، حسبما ذكره موقع "ساينس تك ديلي" اليوم الخميس.ويتضمن علاج "تي بي إس" التحكم بالنبضات المغناطيسية لتحفيز قشرة الدماغ قبل الجبهية، حيث تشارك هذه المنطقة من الدماغ في جوانب مختلفة من الإدراك، بما في ذلك التفكير وحل المشكلات والفهم والتحكم في الانفعالات.وفي هذه الدراسة، استهدف الباحثون قشرة الفص الجبهي بجلسات متكررة بطريقة تي بي إس لمدة أربعة أسابيع في المشاركين الشباب.ورصد الباحثون التغيرات في نشاط الدماغ باستخدام تقنية رسم خرائط الدماغ متعددة الوسائط للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة جنبًا إلى جنب مع التخطيط الكهربائي للدماغ.وفي نهاية التجربة التي استمرت أربعة أسابيع، لاحظ الباحثون تغيرات كبيرة في نشاط الدماغ في مناطق العلاج، وكذلك في المناطق التي لم يتم تحفيزها بشكل مباشر باستخدام طريقة تي بي إس، وارتبطت التغييرات في نشاط الدماغ أيضًا بانخفاض درجات الاكتئاب والتوتر.
https://sputnikarabic.ae/20230125/دراسة-علاج-جيني-يثبت-فاعلية-في-إطالة-العمر-المتوقع-1072711283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103553/75/1035537551_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_1dac01b0712379361d2ffa85748f7fae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء يتوصلون لعلاج اكتئاب الشباب باستخدام تكنولوجيا جديدة

11:43 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 26.01.2023)
© flickr.com / American Center for Biological Medicine اكتئاب، يأس
 اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
تابعنا عبرTelegram
توصلت دراسة جديدة في جامعة سيمون فريزر الكندية إلى نتائج واعدة، حول استخدام مناهج التكنولوجيا العصبية لعلاج الاكتئاب لدى الشباب.
وقام الباحثون بقيادة فاراناك فرزان بتقييم النتائج السريرية والفيزيولوجية العصبية لاستخدام مزيج من تحفيز الدماغ والتمارين المعرفية كعلاج لاضطراب الاكتئاب الحاد والتي أجريت على 26 مشاركًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا، حسبما ذكره موقع "ساينس تك ديلي" اليوم الخميس.
وتم بالفعل إثبات أن الشكل المحدد لتحفيز الدماغ، والذي يشار إليه باسم تحفيز انبثاق ثيتا "تي بي إس"، هو طريقة سريعة وفعالة لعلاج الاكتئاب لدى البالغين.
ويتضمن علاج "تي بي إس" التحكم بالنبضات المغناطيسية لتحفيز قشرة الدماغ قبل الجبهية، حيث تشارك هذه المنطقة من الدماغ في جوانب مختلفة من الإدراك، بما في ذلك التفكير وحل المشكلات والفهم والتحكم في الانفعالات.
علاج جيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مجتمع
دراسة: علاج جيني يثبت فاعلية في إطالة العمر المتوقع
أمس, 16:49 GMT
وفي بعض الحالات تكون مناطق دماغية أخرى متورطة بشدة في اضطراب الاكتئاب الحاد وسلوكيات أخرى، على سبيل المثال، تم ربط ضعف قشرة الفص الجبهي بأعراض مثل التفكير في الانتحار.
وفي هذه الدراسة، استهدف الباحثون قشرة الفص الجبهي بجلسات متكررة بطريقة تي بي إس لمدة أربعة أسابيع في المشاركين الشباب.
ورصد الباحثون التغيرات في نشاط الدماغ باستخدام تقنية رسم خرائط الدماغ متعددة الوسائط للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة جنبًا إلى جنب مع التخطيط الكهربائي للدماغ.
وفي نهاية التجربة التي استمرت أربعة أسابيع، لاحظ الباحثون تغيرات كبيرة في نشاط الدماغ في مناطق العلاج، وكذلك في المناطق التي لم يتم تحفيزها بشكل مباشر باستخدام طريقة تي بي إس، وارتبطت التغييرات في نشاط الدماغ أيضًا بانخفاض درجات الاكتئاب والتوتر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала