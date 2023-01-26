https://sputnikarabic.ae/20230126/غافريلوف-الغرب-ينتقل-إلى-مستوى-جديد-من-المواجهة-مع-روسيا--1072726783.html

غافريلوف: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا

غافريلوف: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا

أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن الغرب يبدأ شحنات الدبابات لأوكرانيا وينتقل إلى... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T08:45+0000

2023-01-26T08:45+0000

2023-01-26T08:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

استئناف مساعدات عسكرية

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال لقاء على قناة "روسيا 24"، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز وليوبارد 2، يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا والناتو: "نعم، هذا صحيح. في السابق، على مسار المفاوضات هنا، تعاملنا مع قضايا الأسلحة الصغيرة الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وما إلى ذلك، والتحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وما إلى ذلك... كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه [القضايا] وينتقل حقًا إلى مستوى جديد".وصرح رئيس الوفد الروسي، في وقت سابق، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".نعلم أن دبابة "ليوبارد 2" بالإضافة إلى مركبات المشاة القتالية "برادلي" و"ماردر"، مسلحة بمقذوفات خارقة للدروع من اليورانيوم، واستخدامها يؤدي إلى تلوث المنطقة كما حدث في يوغوسلافيا والعراق.وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن "أنباء وشيكة" بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20230125/موسكو-تعتبر-تذخير-ليوبارد-باليورانيوم-استخداما-للقنابل-النووية-القذرة-بما-في-ذلك-من-عواقب-1072709174.html

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روسيا, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا