https://sputnikarabic.ae/20230126/غافريلوف-الغرب-ينتقل-إلى-مستوى-جديد-من-المواجهة-مع-روسيا--1072726783.html
غافريلوف: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا
غافريلوف: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا
أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن الغرب يبدأ شحنات الدبابات لأوكرانيا وينتقل إلى... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:45+0000
2023-01-26T08:45+0000
2023-01-26T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103256/83/1032568340_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_f5d7a7afb771ea0e02990edef30ef13e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال لقاء على قناة "روسيا 24"، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز وليوبارد 2، يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا والناتو: "نعم، هذا صحيح. في السابق، على مسار المفاوضات هنا، تعاملنا مع قضايا الأسلحة الصغيرة الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وما إلى ذلك، والتحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وما إلى ذلك... كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه [القضايا] وينتقل حقًا إلى مستوى جديد".وصرح رئيس الوفد الروسي، في وقت سابق، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".نعلم أن دبابة "ليوبارد 2" بالإضافة إلى مركبات المشاة القتالية "برادلي" و"ماردر"، مسلحة بمقذوفات خارقة للدروع من اليورانيوم، واستخدامها يؤدي إلى تلوث المنطقة كما حدث في يوغوسلافيا والعراق.وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن "أنباء وشيكة" بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230125/موسكو-تعتبر-تذخير-ليوبارد-باليورانيوم-استخداما-للقنابل-النووية-القذرة-بما-في-ذلك-من-عواقب-1072709174.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103256/83/1032568340_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_1e1a025ec1a7398e126c86346d8c3a14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
غافريلوف: الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن الغرب يبدأ شحنات الدبابات لأوكرانيا وينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة.
موسكو- سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال لقاء على قناة "روسيا 24"، ردًا على سؤال عما إذا كان تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز وليوبارد 2، يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا والناتو: "نعم، هذا صحيح. في السابق، على مسار المفاوضات هنا، تعاملنا مع قضايا الأسلحة الصغيرة الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق الصراع وما إلى ذلك، والتحكم في أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وما إلى ذلك... كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لهذه [القضايا] وينتقل حقًا إلى مستوى جديد".
وأضاف غافريلوف: "لا يوجد شيء جيد بإمداد هذه الدبابات وربما توريد الطائرات، لكن لا داعي لإحداث كارثة من هذا، فلن يغيروا أي شيء على خطوط المواجهة. لقد ثبت عزمنا، ولن نتخلى عن أهدافنا في العملية الخاصة. كلما اتسعت المساعدة المقدمة لأوكرانيا، اتسعت حدود العملية الخاصة".
وصرح رئيس الوفد الروسي، في وقت سابق، بأن تسليم قذائف اليورانيوم المصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.
وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".
نعلم أن دبابة "ليوبارد 2" بالإضافة إلى مركبات المشاة القتالية "برادلي" و"ماردر"، مسلحة بمقذوفات خارقة للدروع من اليورانيوم، واستخدامها يؤدي إلى تلوث المنطقة كما حدث في يوغوسلافيا والعراق.
وشدد غافريلوف على أن الدول الغربية أجبرت ألمانيا على اتخاذ قرار بنقل المركبات المدرعة إلى أوكرانيا.
وتابع: "في حال تزويد كييف بمثل هذه القذائف بإرفاقها مع آليات الناتو العسكرية الثقيلة، فسوف نعتبر ذلك استخدامًا للقنابل النووية القذرة ضد روسيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك".
وأردف غافريلوف: "أولاً، هدد الحلفاء برلين بالعزلة الدولية في حالة رفض نقل دبابات ليوبارد ثم لم يعلن سوى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن "أنباء وشيكة" بشأن اتجاه "الوحش" الألماني إلى كييف، هذه هي الطريقة التي يتم بها "التضامن" عبر الأطلسي".
وأكد غافريلوف أن "الجيش الروسي
سيدمر هذه المركبات القتالية كما يحدث الآن مع بقية أسلحة الناتو".