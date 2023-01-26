https://sputnikarabic.ae/20230126/قيام-الدولة-الدينية-ما-سر-الاضطرابات-الاجتماعية-والسياسية-الدائرة-في-إسرائيل-الآن-1072749756.html

قيام الدولة الدينية... ما سر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدائرة في إسرائيل الآن

قيام الدولة الدينية... ما سر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدائرة في إسرائيل الآن

شهدت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية احتجاجات واسعة النطاق، شارك فيها عشرات الآلاف من الغاضبين في مدن عدة، تجاه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T16:08+0000

2023-01-26T16:08+0000

2023-01-26T16:08+0000

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المتظاهرون احتجوا بشكل أساسي على خطط نتنياهو للإصلاحات القضائية، والتي يقولون إنها تضعف المحكمة العليا، وتسمح للحكومة اليمينية المتطرفة "بتعزيز دور الدين في الحياة العامة".ينظر إلى التحالف السياسي المشكل للحكومة المتطرفة الحالية في تل أبيب، باعتباره أكثر الحكومات اليمينية ميلا للدين في تاريخ إسرائيل.ساهم ذلك في جذب ما يربو على 100 ألف متظاهر في احتجاجات يوم السبت الماضي، والتي صنفت كواحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ البلاد. فلماذا كل هذا الغضب تجاه حكومة شكلت بعد 5 سباقات انتخابية خلال أقل من 4 أعوام؟ماذا يريد نتنياهو؟تسمح التعديلات التي يريدها نتنياهو، لحلفائه المتطرفين باعتماد القوانين التي يأملونها منذ أمد بعيد، لكن المحكمة العليا عادة ما كنت تعطلها، أو على الأقل كانت تواجه احتمالية الطعن عليها أمام المحكمة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".وتشمل هذه التعديلات حزمة من القوانين التي تعفي اليهود الأثوذكس المتشددين من التجنيد الإجباري في الجيش بموجب القانون، كما تسمح بالفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، علاوة على سلطة أكبر للقادة الدينيين في الحياة السياسية والمواقع المقدسة.سطوة الدين على الحياة السياسية والعامة التي يستهدفها تحالف نتنياهو الحكومي، أثارت حربا بين العلمانيين والليبراليين من جانب، واليمين الديني – الذي ازداد نفوذه بالفعل في العقد الماضي – على الجانب الآخر.التحالف الحكومي القائم الآن، والذي يهيمن على 64 مقعدا في الكنيست، يتشكل نصفه من حزب الليكود اليميني التابع لنتنياهو، فيما يسيطر المتطرفون اليهود على النصف الآخر.ينظر المتطرفون اليهود إلى المحكمة العليا باعتبارها العدو الرئيسي في قضايا الدين والدولة، ويعتقدون أنه تخضع لسيطرة التيار اليساري على الرغم من تعاظم نفوذ اليمين السياسي.في حين ينظر الغرب إلى إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية"، فإن الجانب الديني يعد الأكثر أهمية للمتدينين التقليديين الذين يشكلون نجاح تحالف نتنياهو الحكومي.خلط الدين بالسياسةاتسع نطاق المعارضة التي يواجهه التحالف الحاكم مع انضمام بعض قادة النظام القضائي الحاليين والسابقين، بما في ذلك النائب العام الحالي ورئيس المحكمة العليا.ويقول هؤلاء إن خطط نتنياهو تقوض نظام الضوابط والموازين داخل إسرائيل، في الوقت الذي تعد فيه المحكمة العليا "الفرع الوحيد الذي يحظى باستقلالية كاملة عن الحكومة".في المقابل، يقول أنصار الإصلاحات إنها لا تهدف إلى تمرير تشريع بعينه، وإنما تصحيح "النشاط القضائي المتفشي"، ويؤكدون أنهم مدفعون باتباع المحكمة "أجندة مناهضة للدين".ويعتقد المتطرفون أيضا أن المحكمة التي من المفترض أن تحمي الأقليات، لا تفعل ذلك، وإنما أصبح أغلب الأفراد المنتسبين للأقليات، عرضة للإيذاء بسببها.تحولات جذريةإعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين من التجنيد الإلزامي، يمثل أولوية قصوى للمتطرفين، حيث لا تقبل هذه الفئة بالفعل على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.يميل الأرثوذكس إلى قضاء حياتهم في دراسة التوراة في المعاهد الدينية، ويعيشون على المساعدات الحكومية، بموجب اتفاق غير رسمي منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948.لكن على الجهة المقابلة، يقول المعارضون إنه ليس من العادل أو تتحمل فئة أخرى من المواطنين – غير الأرثوذكس – أعباء الدولة الأمنية والاقتصادية معا.قطعت المحكمة العليا منذ عام 1998 الطرق على كل المحاولات لتمرير قوانين تسمح بهذا الإعفاء، وأرجعت ذلك إلى كونه يعارض مبدأ المساواة في المجتمع، وهو نهج تسبب في مجموعة من الاحتجاجات العارمة في إسرائيل.قيام الدولة الدينيةالأكثر من ذلك، أن المتشددين اتفقوا مع نتنياهو على تمرير قانون يجعل دراسة التوراة من "القيم الوطنية الأساسية"، ووضعها على حد المساواة مع الخدمة العسكرية، وبالتالي تهيأة الطريق للإعفاء الرسمي من التجنيد الإلزامي للمتدينين.مع ذلك، يخشى المشرعون المنتسبون إلى اليهود الأرثوذكس من أن مشروع قانون الإعفاء قد لا يصمد ما لم يتم إصلاح القضاء، وعدم توافر القدرة على نقض قرارات المحكمة العليا.إلى جانب كل هذه الامتيازات التي يطالب بها المتشددون اليهود، فإنهم دعوا إلى إلغاء قرارات المحكمة العليا، التي يرون أنها ضمنت بعض الحقوق والمكاسب لليهود غير الأرثوذكس.من بين هذه المزايا، اعتراف إسرائيل بالتحول إلى الديانة اليهودية، حتى لم يتم الأمر عبر وسائط الأرثوذكس المتشددين. كما طالبوا بإلغاء حق الطوائف اليهودية الأخرى، مثل الهودية الإصلاحية والمحافظة.كفلت المحكمة العليا لمثل هذه الطوائف في السابق، حق الصلاة التي تتوافق مع تقاليدهم، ودون فصل بين الجنسين، عند حائط البراق في القدس المحتلة وغيرها من الأماكن المقدسة.كما طالب المتطرفون بإعادة تعريف "التمييز"، بحيث لا يعد الفصل بين الجنسين تمييزا، ويمهد الطريق للفصل في المواصلات والتجمعات العامة، والسماح بإنشاء مجتمعات للمتدينين فقط.وعلاوة على ذلك، يطالبون بتقنين بيع السلع والخدمات بناء على المعتقدات الدينية، بما في ذلك، السماح للأطباء برفض علاج المثليين، أو رفض استضافتهم في الفنادق.ويخشى المعارضون أن هذه الامتيازات الواسعة التي يطالب بها الأرثوذكس، والتي تغيب دور المحكمة العليا، تعني أن أحزابهم المتشددة ستحتكر دور الدين في الحياة العامة، وتلغي حقوق غالبية الإسرائيليين

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